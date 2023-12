Después de un semestre en el que se llegó hasta la final del certamen y se quedó muy cerca del título, las Chivas de Guadalajara han tenido un Apertura 2023 muy diferente a aquella campaña. Aunque las cosas comenzaron bien, con tres triunfos en los tres primeros juegos de la fase regular, el Rebaño se desmoronó muy rápido y nunca pudo terminar de levantar cabeza. La irregularidad fue una constante, incluso en los juegos de Liguilla.

El juego de ida correspondiente a los cuartos de final, ante Pumas, parecía ser un punto de inflexión en la temporada rojiblanca. Chivas jugó muy bien aquel encuentro y hasta pudo llevarse una diferencia mucho más abultada que el 1-0 final, sino fuera por la falta de puntería y la gran actuación del portero rival, Julio González. Sin embargo, en la vuelta el trámite resultó muy distinto y los Felinos sí que aprovecharon sus chances, tumbando el ánimo del Rebaño tras el segundo gol.

Ahora, será el turno de barajar y dar de nuevo de cara al próximo semestre, para el que queda claro que se necesitan nuevos refuerzos. La plantilla no está a la altura para pelear por el título; faltan variantes y opciones de calidad, más allá de que en las Fuerzas Básicas asoman grandes talentos. El propio Veljko Paunovic también deberá de hacer autocrítica, pues no ha podido sacar lo máximo de su equipo.

Por estos motivos Paunovic duda sobre seguir en Chivas

Aunque Veljko Paunovic tiene contrato vigente con Chivas, el contrato estipula que cualquiera de las dos partes puede interrumpirlo al término de dos torneos consecutivos, si así lo deseara. El entrenador serbio parece tener ganas de seguir en el Rebaño, pero hay algunos factores que lo hacen dudar. Uno de ellos, justamente, la calidad de su plantilla. Pauno pretende que se mejore la plantilla en el mercado de pases y a simple vista son varias las posiciones en la que hacen falta refuerzos. Habrá que ver, entonces, si la directiva está dispuesta a realizar ese esfuerzo económico para ir con todo en busca del Clausura 2024.

Pero además, la relación parece estar deteriorada con algunos jugadores como Víctor Guzmán o Alexis Vega, este último, protagonista de una indisciplina que tampoco cayó para nada bien al cuerpo técnico. El Pocho, por su parte, pasó de ser capitán a no jugar ni un solo minuto en la Liguilla, señal de que el entrenador ya no confía como antes en su calidad. Tiempo atrás, Paunovic marginó a otro referente como Isaac Brizuela, por no verlo en buen nivel. La mentalidad de la plantilla es otro aspecto que preocupa y mucho al serbio.

¿Qué dijo Veljko Paunovic sobre su continuidad en Chivas?

En conferencia de prensa, Paunovic evitó todas estas cuestiones y se mostró con fuerzas para volver a intentarlo como estratega del Rebaño: “Como siempre digo, seguiré trabajando, seguiré levantando a los que tengo que levantar, seguiré mandando mi mejor conocimiento, experiencia, ideas al equipo. Sé que esto se arregla, se va a arreglar, sé que habrá otras opiniones, respeto, simplemente para lo mío. Me sobra el ímpetu, tengo unas ganas tremendas de ganar”, afirmó el serbio, quien lleva un año al mando del timón rojiblanco.