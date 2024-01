Los motivos por los que Castillo, Wacho Jiménez y Alexis Vega son bajas en Chivas vs. Santos

En pocos minutos Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada uno del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, Fernando Gago tendrá ausencia de suma importancia en el equipo, por lo que repasamos los motivos por los que no estarán en el día de hoy ante los Guerreros.

En el Estadio Akron se espera que sea un hervidero debido a que el Guadalajara llegará con un equipo con el puede ir a pelear por campeonatos. La llegada de Cade Cowell se hará oficial en las próximas horas, mientras que está al caer el anuncio oficial de la llegada de Javier Hernández.

Por otra parte, en el día de hoy, Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada uno del Clausura 2024. A su vez, para este juego Fernando Gago tuvo varias bajas de cara a su debut en la Liga MX.

Por un lado, Ricardo Marín y José Castillo no fueron citados por problemas físicos, por lo que no fueron concentrados para cuidarlos. A su vez, Ronaldo Cisneros y el Wacho Jiménez no fueron citados por cuestiones deportivas, mientras que Alexis Vega ha sido congelado por la directiva.

Alexis Vega baja en Chivas. (Foto: Imago7)

¿Cómo formó Chivas ante Santos Laguna?

Para el juego contra Santos Laguna Fernando Gago formará con: Raúl Rangel en la portería, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Chiquete Orozco y Mateo Chávez en la defensa, en el medio Fernando Beltrán, Pável Pérez, Erick Gutierrez y Víctor Guzmá, mientras que en el ataque Roberto Alvarado y José Juan Macías.