Como sucede todos los años, se comienza a revisar las lista de objetivos y deseos que se hicieron hace un año. Al igual que en otras ocasiones Chivas los mira y se le cae una lágrima porque nuevamente quedó lejos del título luego de haber quedado eliminado en Semifinales contra América en el Clausura 2024, mientras que en el Apertura 2024 se despidió en el Play-in ante Atlas.

A diferencia de lo sucedido hace 12 meses atrás el Rebaño Sagrado tiene renovadas las esperanzas debido a que Óscar García Junyent ascendió a varios jugadores de Tapatío y cortó a varias vacas sagradas. Es por este motivo que realizamos los cinco deseos que tiene Guadalajara para estas navidades.

1. Cerrar los fichajes de Orbelín Pineda y Luis Chávez

Uno de los grandes desafíos que tiene la directiva de Chivas es cerrar buenos fichajes para el Clausura 2025. Orbelín Pineda estaría cerca de ser anunciado, pero faltaría su firma según lo informado por diferentes reportes por lo que sería genial anunciar su llegada. La situación con Luis Chávez es diferente, porque se encuentra cómodo en Rusia, pero sería oportuno que llegue al Rebaño Sagrado.

Chivas tiene que ir por los fichajes de Luis Chávez y Orbelín Pineda. (Foto: IMAGO-IMAGES)

2. Retener a Jesús Orozco Chiquete

Muchos no quieren ver más a Jesús Orozco Chiquete debido a que tuvo una clara actitud para salir del Guadalajara. Sin embargo, mantener al defensa sería importante porque en el fondo el Guadalajara tendría garantías.

Jesús Orozco Chiquete presiona para ser transferido a Cruz Azul.

3. Ser campeón en el Clausura 2025

Desde la salida de Matías Almeyda del equipo Chivas no ha sido campeón en la Liga MX, por lo que el 13 parece inalcanzable. Sin duda ser campeón en el Clausura 2025 es el principal deseo que tiene toda la afición del Rebaño Sagrado.

Volver a ser campeones como con Matías Almeyda. (Foto: IMAGO7)

4. Que Chivas no quede eliminado ante América y Atlas nuevamente

Lo que no tiene que volver a repetirse en el 2025 es no volver a quedar eliminado contra América y Atlas en duelos de eliminación directa de la Fiesta Grande del futbol mexicano. No nos olvidemos que ante las Águilas se perdió en Semifinal del Clausura 2025 y contra los Zorros en el Play-in del Apertura 2024.

Chivas quedó eliminado ante Atlas en el Play-in. (Foto: IMAGO7)

5. Que deja a Óscar García Junyent trabajar a gusto en Chivas

Uno de los puntos cuestionables es la falta de independencia que han tenido los diferentes entrenadores que pasaron por Chivas. Óscar García Junyent parece haber establecido de entrada las reglas y decidió cortar a varias vacas sagradas como Antonio Briseño, Isaác Brizuela y Pável Pérez. Dejarlo trabajar será clave para el Rebaño Sagrado.