¿Será que lo veía venir? Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, no sufrió la ausencia del delantero Alexis Vega en la victoria 4-1 sobre Altas. Una edición del Clásico Tapatío que conquistó en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El estratega preparó a dos talentos para asumir ese rol a la salida del atacante en el mercado de pases.

El entrenador del Rebaño Sagrado trabaja desde el empate 1-1 en Toluca, el domingo 1 de octubre, sin el atacante por una indisciplina. Alexis Vega, junto a Cristian Calderón y el joven Raúl Martínez quedaron apartados del primer equipo por un escándalo en el hotel de concentración.

Paunovic, a pesar de las ausencias, no las padeció en el Estadio Akron para aplastar a su eterno rival de ciudad en el Clásico Tapatío. Por el contrario, demostró que el grupo no posee piezas indispensables. Pues, además, de los sancionados no contó con el estelar Érick Gutiérrez por lesión.

Vega, Chicote Calderón y el canterano Martínez trabajan apartados del primer equipo en Verde Valle, desde el martes 3 de octubre. Por lo que suman más de 10 días sin contacto con sus compañeros, pero aún no se define el futuro inmediato de ninguno de ellos.

Raúl Martínez, Alexis Vega y Cristian Calderón fueron apartados del plantel de Chivas (IMAGO7)

La directiva de Chivas, de acuerdo a reportes recientes, analiza reincorporar a Vega y Calderón al plantel hasta el final de este Apertura 2023. Así, poder mantenerlos en forma futbolística y negociarlos como moneda de cambio en el próximo mercado de pases. Martínez, por su parte, será devuelto a la disciplina del Club Deportivo Tapatío sin opción de poder regresar a la convocatoria del primer equipo.

Los talentos que Veljko Paunovic preparó para la salida de Alexis Vega

El presagio de Veljko Paunovic parece cristalizarse muy pronto. El director técnico desde su llegada en el Clausura 2023, preparaba a un elemento de la cantera para suceder a Alexis Vega. Entonces, ante su posible salida al futbol europeo. Una realidad que cambió del cielo al infierno con el escándalo en Toluca. Así, el entrenador del Guadalajara sumó a otro talento a esta gestión, ¿quiénes son? Rebaño Pasión te los presenta.

Yael Padilla

El talentoso atacante, de apenas 17 años de edad, viene acompañando al primer equipo de las Chivas desde mediados del Clausura 2023. El cuerpo técnico de Veljko Paunovic lo adoptó y lo preparó, su debut no pudo ser mejor. Se estrenó el 3 de julio en León, donde anotó el gol de la victoria 1-2 sobre los Esmeraldas. Sólo cinco días más tarde, coronó la goleada 3-1 sobre Atlético de San Luis. La salida de Alexis Vega le dará más espacio para crecer, desarrollarse y brillar.

Jesús Brigido

El delantero, de 22 años de edad, destacó en las Fuerzas Básicas de Chivas y deslumbró al cuerpo técnico de Paunovic por encima de otros. José Tepa González, Luis Fernando Puente o Sebastián Chevy Martínez siguen en el Tapatío, pero Brigido Chen fue el convocado. Otro acierto del serbio, quien ya también se estrenó como goleador el 14 de julio en la victoria 2-0 sobre Necaxa. Será el complemento y la competencia ideal para Yael Padilla en esa banda izquierda. Los reemplazos generacionales de Alexis Vega, ya están listos.