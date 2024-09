El futbol es un deporte en el que el talento suele ser la clave para sobresalir sobre el resto de los jugadores; sin embargo, hay futbolistas que no se conforman con eso y buscan estrategias para mejorar su rendimiento, iniciativa que ha tenido un importante jugador de Chivas y que fue ventilado por Luis García.

El Doctor acudió a Verde Valle hace algunos días para reunirse con varios elementos del Guadalajara, en donde conversó a fondo con Fernando Beltrán, quien estaría gastando parte de su sueldo en planes de mejora para incrementar su nivel dentro del campo, tomando mejores decisiones a través del estudio de su rendimiento.

“Me costó muchísimo aceptar esa parte donde uno como futbolista piensa que sabe todo dentro del campo y que el entrenando mejoras, pero la realidad es que no. El aceptar de que alguien me ayude me costó un poco, no sentía que lo necesitara. Cuando acepté me di cuenta de que tenía muchísimo por mejorar. Había detalles donde tomaba decisiones que no eran tan buenas y que podría tomar mejores para ayudar al equipo y para verme mejor yo.

“Ha sido la mejor inversión que tenido, por el tema de cómo me siento dentro del campo, lo libre. Saber que me pasan jugadas muy similares en todos los partidos y que ya tengo varias alternativas gracias a que invierto en esta parte de ver y de poder analizar la mejor decisión.

“Se llama Enrique Orozco, me ha ayudado muchísimo. Tengo tres años trabajando con él y la verdad que dentro del campo siento una mejoría inmensa en tema de confianza, en tema de creer en mí, en tema de animarme a tomar un pase riesgoso que es difícil que entre, pero cuando entra, es increíble por las decisiones que estoy tomando”, reveló el Nene en entrevista con Luis García.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Guadalajara y América?

El futbol mexicano se verá obligado a detener nuevamente sus actividades; sin embargo, ese receso les servirá a Chivas y Águilas para ponerse a punto de cara al compromiso más importante de la fase regular, compromiso que se disputará el 14 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, duelo que arrancará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.