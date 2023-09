Hablar de Manuel Sol en las Chivas de Guadalajara es recordar a uno de los futbolistas que se ganó el cariño de la afición por su entrega y profesionalismo, lo cual le valió ser parte del equipo que se proclamó campeón en el Torneo Apertura 2006 bajo las órdenes del entrenador José Manuel de la Torre.

La tarde del miércoles 6 de septiembre Manolo Sol, exmediocampista del Rebaño Sagrado sufrió un percance vial que por fortuna no tuvo consecuencias mayores a algunas pérdidas materiales, cuando circulaba por la avenida Juan Palomar y Arias y al intentar cruzar la misma, una mujer con su camioneta, impactó el auto del ahora analista y terminó volcando.

Fue la reportera de Noticieros Televisa, Priscilla Velasco quien dio el reporte de los hechos a través de su cuenta de Twitter: “Protagoniza exfutbolista de #Chivas #ManuelSol aparatoso accidente en Juan Palomar y Arias. Presuntamente cortó circulación a otro vehículo cuando dio vuelta a la izquierda para ingresar a un Fracc. Las aseguradoras realizaron el papeleo @nmasguadalajara”.

¿Cuándo jugó Manuel Sol en Chivas?

Manolo Sol es surgido de la cantera de los Pumas de UNAM, pero llegó a Guadalajara en el Invierno del 2001 mostrando grandes cualidades como mediocampista, fue parte de la transformación de los rojiblancos tras la llegada de Jorge Vergara en el 2002 y vivió prácticamente de todo, lo cual lo hizo convertirse en uno de los jugadores con más experiencia en la plantilla, jugó Copa Libertadores, Liga de Campeones de Concacaf y fue campeón, pero su salida se dio de manera triste y esto lo hizo tomar la decisión de retirarse después del título del 2006.

“Quedamos campeones y todo, yo tenía todavía contrato y no me querían en el equipo, es la realidad. Les dije: ‘me tienes que pagar el contrato’. No me podía ir a Estados Unidos porque te tenían que bajar el sueldo, era un relajo y les propuse: ‘déjame aquí y me pongo a entrenar a los chavos, les enseño las cosas que pueda, estoy en los entrenamientos y todo’. No, es una presión para el equipo y me pagaron un año por adelantado, pero ya no te queremos aquí (le dijeron)”, reveló Sol en entrevista con Ramón Morales en este 2023.