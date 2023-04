Hay futbolistas que dejaron una huella imborrable en los clubes en los que jugaron y uno de los que dejó una historia importante en Chivas se trató de Manuel Sol, quien se caracterizó por su entrega en cada partido, convirtiéndolo en uno de los consentidos de la afición rojiblanca, pese a que al final de su paso, directiva y cuerpo técnico no lo tomaron en cuenta.

El mediocampista arribó al Guadalajara para el Invierno 2001, convirtiéndose en un inamovible en el centro del campo de muchos entrenadores, excepto de José Manuel de la Torre, quien poco a poco le fue dando menos oportunidades hasta al punto de relegarlo a la suplencia inclusive en el torneo del campeonato en el Apertura 2006.

“Di todo lo que tuve en Chivas. Actué bien, positivamente porque a pesar de que no me tomaban en cuenta, ni siquiera me sacaban ni a la banca y saber que estaba bien, que no te tomen en cuenta por equis. Pero me quedé tranquilo con eso, de que en cada entrenamiento, en cada partido voy a dar todo de mí.

“Quedamos campeones y todo, yo tenía todavía contrato y no me querían en el equipo, es la realidad. Les dije: ‘me tienes que pagar el contrato’. No me podía ir a Estados Unidos porque te tenían que bajar el sueldo, era un relajo y les propuse: ‘déjame aquí y me pongo a entrenar a los chavos, les enseño las cosas que pueda, estoy en los entrenamientos y todo’. No, es una presión para el equipo y me pagaron un año por adelantado, pero ya no te queremos aquí (le dijeron)”, reveló Sol en entrevista con Ramón Morales.

