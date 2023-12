Las cosas no terminaron bien en Chivas de Guadalajara tras la eliminación ante Pumas en los Cuartos de Final, una serie donde Víctor Guzmán no tuvo minutos. El Pocho no fue considerado por Veljko Paunovic y pidió su salida en el mercado de pases, pero parece que el mediocampista no tendrá más remedio que bajarle la cabeza al entrenador serbio.

Las diferencias entre Víctor Guzmán y Veljko Paunovic vienen desde muy atrás, cuando se cuestionaba la suplencia del Pocho en varios partidos de la fase regular del Torneo Apertura 2023. Sin embargo, fue en la Liguilla cuando la situación llegó al punto más crítico en el vestidor rojiblanco.

Es por eso que Víctor Guzmán habría solicitado a Chivas de Guadalajara que facilite su salida en el mercado de pases. La relación del Pocho con Veljko Paunovic parece no tener vuelta atrás, por lo que se esperaba que el Rebaño Sagrado accediera a buscarle destino en la Liga MX.

Los rumores sobre su futuro inmediatamente comenzaron a situar a Víctor Guzmán en otros equipos del futbol mexicano. Se habló de Toluca e incluso de Pachuca, equipo que lo vendió a Chivas de Guadalajara por una importante suma de dinero tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2022.

Pero la situación no parece encaminarse al desenlace esperado por el Pocho. Y es que Pachuca no tiene intenciones de buscar el fichaje de Víctor Guzmán, ya que representa una inversión que no está en sus planes. Pero lo más importante es la postura de Chivas de Guadalajara, quiere mantenerlo en sus filas.

¿Qué decidió Chivas?

Víctor Guzmán continuaría en Chivas (JAM Media)

La idea del Rebaño Sagrado es que Víctor Guzmán permanezca en la plantilla para el Clausura 2024. Diversas fuentes apuntan a que la salida del Pocho en las próximas semanas es sumamente complicada, por lo que lo más probable es que el mediocampista tenga que ganarse el puesto en el conjunto rojiblanco.

El comunicador Rodrigo Camacho de Fox Sports, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) respondió a los seguidores que le consultaron sobre la posible salida del Pocho: “Dudo que se vaya”, reforzando la versión que indica que Chivas de Guadalajara desea retenerlo en sus filas.

Kery News, del mismo modo, sostiene que Víctor Guzmán no tendrá más remedio que quedarse en Chivas de Guadalajara. El objetivo del club es que el Pocho siga para el Clausura 2024, a menos que llegue una oferta sumamente importante a las oficinas del club en el mercado de pases.

Vale destacar que Víctor Guzmán tiene contrato con el Rebaño Sagrado hasta 2025, es decir, todavía le quedan dos años más. El mediocampista, en caso de no conseguir un equipo que ofrezca una buena cantidad de dinero para cerrar su traspaso, continuará en Chivas de Guadalajara.

¿Por qué no jugó en Liguilla?

Veljko Paunovic no le dio minutos a Víctor Guzmán en la Liguilla (JAM Media)

Veljko Paunovic respondió a la pregunta que todos los aficionados se hicieron sobre Víctor Guzmán en la Liguilla. El entrenador rojiblanco aseguró que no se debía a motivos extraordinarios, sino a una decisión de su parte: “Sobre lo de Pocho… Son decisiones técnicas que tomamos, guste o no“, se limitó a responder en conferencia de prensa.