Fernando Hierro abandonó el proyecto deportivo de Chivas en un momento sumamente complicado, no solamente por el ambiente tras el reciente bicampeonato del América, sino que por los pendientes que dejó dentro del club, en donde descuidó un tema importante: José Juan Macías.

Pese a que el delantero no es del agrado del cuerpo técnico comandado por Fernando Gago, la realidad es que en la planeación rojiblanca no desean desprenderse del delantero, por lo que quieren mandarlo solamente a préstamo a otro club, el cual apunta a ser Santos.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que actualmente existen diferencias entre el Comité Deportivo y el propio Macías, ya que no alcanzan acuerdos de renovación, las cuales algunas ya han sido rechazadas por el futbolista.

“Salía una nueva versión que dice que entre clubes están arreglados para el préstamo, pero falta lo más difícil: ponerse de acuerdo entre Chivas y José Juan Macías. Según la gente de Chivas, Macías no ha aceptado las últimas propuestas para renovar su contrato. Macías dice: ‘en Chivas no me quieren renovar’, bajo las condiciones y circunstancias que quiere el propio futbolista”, explicó en su canal de YouTube.

En caso de que no logren un acuerdo de renovación, el delantero permanecería en el redil a cumplir su contrato y seguramente seguirá sin ser contemplado. Otra alternativa sería la de venderlo a un precio sumamente bajo en este mercado de fichajes para recuperar un poco de dinero.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.