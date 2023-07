Chivas de Guadalajara fue tendencia durante todo el fin de semana por su más reciente bombazo en el mercado de pases: Erick Gutiérrez, quien dejó el PSV para sumarse al Rebaño Sagrado de cara al Torneo Apertura 2023.

Guti viene trabajando desde hace varios días en solitario y se espera que pronto pueda hacer su estreno con la playera de Chivas de Guadalajara, concretamente en el duelo del sábado contra Atlético de San Luis por la Jornada 2.

La incorporación del mediocampista sorprendió a muchos, entre otros motivos por el tiempo que tenía Guti en Europa; sin embargo, el propio futbolista reveló la razón por la que decidió continuar su carrera en Chivas de Guadalajara.

“Tuve ofertas, pero el pasaporte europeo es un problema. Muchos no saben, pero tenía que renunciar al pasaporte mexicano si quería conseguir el pasaporte europeo (…) lo primero que te preguntan es si tienes pasaporte europeo y yo no lo tenía“, dijo Guti a TUDN.

El nuevo refuerzo de Chivas asegura que volver a la Liga MX no representa un retroceso para su carrera, pues sostiene que consiguió cosas importantes en PSV y se ganó el cariño de la afición en Países Bajos.

“Si tú hablas allá, me tienen un respeto muy grande. Aficionados querían que no me fuera, en la institución también, pero ya había llegado el momento“, dijo el ahora mediocampista del Rebaño Sagrado.