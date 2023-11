Michael Pérez es un canterano de las Chivas de la Guadalajara que logró su mejor rendimiento siendo muy joven de la mano del entrenador Matías Almeyda durante el proceso que vivió del 2015 al 2018, consiguiendo cinco títulos en siete finales disputadas.

No obstante, el mejor momento del mediocampista se dio bajo las órdenes del Pelado, ya que a pesar de que su debut fue en el 2012 con el Rebaño Sagrado, en el 2014 se fue prestado a Tepic donde estuvo seis meses y al inicio del 2015 regresó para formar parte del último tramo del proyecto con José Manuel de la Torre hasta que fue despedido para darle la bienvenida a Almeyda.

Pérez se fue ganando un lugar como un centrocampista seguro con buena recuperación y distribución del balón, además de una dinámica que le daba salida rápida a Chivas, situación que le agradaba al Pelado Almeyda, por lo cual fue parte de la última época dorada para las vitrinas del equipo.

En este sentido, Michael Pérez no se olvida de los rojiblancos a pesar de que actualmente juega con el Real España de Honduras, donde espera hacer un buen trabajo que lo traiga de regreso al futbol mexicano y ¿por qué no? Al equipo de sus amores.

Michael Pérez confía en volver a Chivas tarde o temprano

“Es un sueño para mí regresar a Primera División en México. Sé que es complicado por mi edad y por todo lo que ha pasado, pero no pierdo esa esperanza, me quedo con ese dedo en el renglón, lo primero es hacerlo bien aquí en este equipo y los reflectores pueden voltear a este lado, no lo descarto para nada”.

El Tortas Pérez se fue de Chivas en el 2020 a Queréaro. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

“Si es un sueño para mí, es el club que me dio todo, me dio mi debut y muchos años de gloria, terminar mi carrera con esa gran oportunidad de regresar a Chivas sería algo muy grandioso”, comentó el volante defensivo en entrevista para el diario ESTO.

Pérez quiere ser campeón en Honduras

Michael Pérez tampoco dejó de lado el reto que implica pertenecer a uno de los clubes grandes de Honduras y espera cumplir con las expectativas antes de regresar a México: “Sería un gran plan para mí, pero primero es ver el presente, estoy en Honduras, quiero ser campeón con este gran equipo. Eso es muy bueno y malo, pero si logramos ser campeones mientras esté en en el club sería algo muy importante para mí”.