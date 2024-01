En Chivas todo el mundo está a la espera de la confirmación oficial de los nuevos refuerzos, mientras que Alexis Vega sigue apartados de los trabajos junto a sus compañeros. En medio de esto quien apareció para criticarlo y decir una dura realidad de él fue Miguel Ponce.

A lo largo de las últimas semanas se ha hablado mucho del futuro del Gru debido a que no tiene lugar en el conjunto Rojiblanco. Se sabe muy bien que Fernando Gago buscaba usarlo, pero la directiva quiere congelarlo y buscarle acomodo para el próximo torneo para sacar algo de dinero a cambio.

Por otra parte, uno de los puntos por los que es muy cuestionado Alexis Vega es por haber rechazado al momento tres ofertas. Le dijo que no a Cruz Azul tras no querer firmar un contrato con cláusulas físicas y disciplinarias, a San Jose Earthquakes y a Toluca.

Por otro lado, quien criticó duramente a Alexis Vega fue Miguel Ponce, exjugador del Rebaño Sagrado. En diálogos con TUDN afirmó que esto se debe a la falta de disciplina para ir a entrenar. “Suele llegar tarde, le da igual sí está o no está, entonces termina por por crear un ambiente no tan agradable, porque todos llegan temprano a los entrenamientos y entonces este tipo de cosas no gustan”, expresó.

Y agregó: “A veces su físico no lo cuida y es lo más importante para él. Entonces creo que a Alexis (Vega) le falta ser un poquito más profesional, porque el jugador es muy bueno, nada más que si necesita tener esa disciplina para poder ser el jugador que todos esperan de él”.

Miguel Ponce feliz con el regreso de Javier Hernández

Ante la inminente llegada de Javier Hernández, Miguel Ponce dejó un recado sobre el regreso del hijo pródigo. “Sería una gran incorporación, Chicharito te puede ayudar en muchos sentidos, fuera de la cancha en marketing y dentro con su experiencia, sus goles, es lo que necesita este equipo, necesita un goleador con la jerarquía de Chicharito, le vendría muy bien en todos los sentidos”, comentó el exjugador del Guadalajara a TUDN.

Chivas insiste por Heriberto Jurado

En Guadalajara están ansiosos por anunciar la llegada de Cade Cowell, quien llegará a México el próximo domingo. Por otro lado, mientras se espera su llegada, el Guadalajara insiste por Heriberto Jurado. “Como informamos hace unos días, varios equipos mexicanos buscan fichar a Heriberto Jurado. América y Chivas en negociaciones por el extremo, no hay nada cerrado por el momento. Cruz Azul estuvo cerca de firmarlo, Iván Alonso decidió darle prioridad a la cantera. El torneo pasado Jurado disputó 12 partidos, 8 como titular dando 3 asistencias”, informó Jóvenes Futbolistas Mexicanos en Twitter.