Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores de mayor prestigio en la historia del futbol mexicano, en donde su calidad lo llevó a dirigir a los dos clubes más importantes de la Liga MX, Chivas y América; aunque, se reveló cuando rechazó a los azulcremas para llegar al Rebaño.

Miguel Herrera recordó una ocasión en donde intentó que el entrenador argentino arribara al conjunto de las Águilas pero para trabajar en divisiones inferiores, en donde presionó a la directiva; sin embargo, rechazó la propuesta para tener una nueva oportunidad de dirigir al Guadalajara.

“¿Te acuerdas que una vez tú me hablaste y me dijiste: ‘ayúdame’ y te dije que ‘sí’. Hablé con la gente de América, con Yon de Luisa y le digo Ricardo (La Volpe) ya no quiere ser técnico de primera división, quiere ser director deportivo. Es un gran formador que le va a enseñar a los chavos (…) Así lo estuve jodiendo como un mes.

“Ya lo hablamos y sí nos interesa, le vamos a dar un contrato de prueba de dos años. Le hablo al señor para decirle ‘ya te tengo en el América’ y me dice: ‘acabo de cerrar con Chivas’”, recordó el Piojo en el podcast de Ricardo La Volpe.

El Bigotón llegó en el 2014 al banquillo del Rebaño para reemplazar a Carlos Bustos, en donde dirigió solamente tres partidos, con un triunfo, un empate y una derrota; sin embargo, su proceso se vio truncado debido al escándalo que se suscitó con una podóloga del club, quien inclusive interpuso una denuncia de índole sexual.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.