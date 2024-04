Miguel Ponce estuvo 12 años en las Chivas de Guadalajara y pasó por todas las categorías inferiores, vivió en la casa club y cuando debutó en el primer equipo de la mano de José Luis Real no sabía lo que el destino le tenía preparado, ya que pasó de ser titular a quedar en el olvido y fuera del equipo de sus amores.

El Pocho fue parte del campeonato del 2017 bajo el mando de Matías Almeyda y del doblete que en ese momento catapultó al Rebaño Sagrado hasta la cima del futbol mexicano, pero años después su carrera vino a menos y en el 2022 le dijo adiós a tres etapas en el club más importante del futbol mexicano.

En entrevista con el periodista David Medrano, Ponce relató que en la directiva siempre hubo un persona que hablaba mal de él, pero lo peor es que nunca supo cuáles eran las razones, pues tampoco lo encaró y tal vez Marcelo Leaño ni sabía que el defensor ya estaba enterado de lo que decía al interior de la institución.

Miguel Ponce revela que Marcelo Leaño hablaba mal de él

“Tu sabes más que yo. Yo estando en el club escuchaba qué decías, ‘me contaron esto y aquello’. Desde que llegó Ricardo (Peláez) me dijo ‘están hablando muy mal de ti, que esto y que lo otro. Yo te acabo de conocer en la Selección y pues eres todo lo contrario’. Bueno, tú conóceme y tú júzgame, le dije a Ricardo”.

Ponce no ha logrado encontrar equipo. (Foto: Carlos Zepeda/JAM MEDIA)

“Estaban los demás compañeros y yo les decía ‘es un güey que anda hablando mal, no pasa nada’, yo creo que él pensaba que yo no sabía que hablaba mal de mí porque me saludaba bien de cuates. Una vez coincidimos en una iglesia, ese día fui temprano y estaba con mi esposa, pasa por atrás y me saluda ‘qué onda’. Le digo a mi esposa ‘este güey me saluda cómo si fuéramos bien cuates’ y lo saludé bien, yo nunca se la hice de pedo, no soy así, pero sí sé que fue él quien me tiró mucha leña”, fue parte de lo que comentó Ponce en el canal de YouTube de David Medrano.

Ponce se fue de Guadalajara en el 2022 casi al mismo tiempo que Ricardo Peláez, por ello explicó que no se dio una renovación de contrato que el directivo ya tenía pensado. Añadió que se fue un tanto dolido por la manera en que le avisaron que ya no entraba en planes, pero nunca se expresó mal del dueño Amaury Vergara.