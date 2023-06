Hace unos días, Oribe Peralta declaró en una entrevista con Franco Escamilla que en un evento se topó con el comunicador y al acercarse a reclamarle, supuestamente Álvaro Morales le habría agachado la cabeza y con ello habrían terminado las críticas en contra del futbolista.

“Entonces me bajo y cuando lo veo, el güey hace así (baja la cabeza). Me acerco y le digo ‘¿cómo estás? ¿por qué ya te vas? Tengo programa, pero ahorita regreso. Bueno, aquí te espero nos echamos una. Santo remedio, no volvió a hablar, no volvió a decir nada de mí”, declaró.

Sin embargo, Morales habló sobre esa situación y aseguró que lo que sucedió no fue así y que se mantuvo en su postura burlona contra Peralta y contra Chivas por su fichaje, asegurando que dejó de hablar de él porque ya no era relevante en el terreno de juego.

“Oribe Peralta dio una entrevista para un canal de YouTube en donde dice que me encuentra en la fiesta del Escorpión Dorado y que yo le agacho la cabeza. Cuando lo veo venir me río. Hasta le dije ‘quiubole’ y le doy un abrazo. Su señora sí muy nerviosa, molesta. Después regreso yo y como en todas mis fiestas, me pitorreo de todos, hasta de Oribe que me decía: ‘entiendo que es show, ¿verdad?’. Luego dice ya no habló de mí después de eso, pues ya no hizo nada. Metió dos goles con Chivas”, explicó el comunicador.

