En el futbol es inevitable que existan los haters; sin embargo, en el balompié mexicano es una situación sumamente recurrente que ha ocasionado que existan inconformidades por parte de los jugadores y hasta de los clubes, por lo que un exjugador de Chivas reveló la fórmula para terminar con las críticas en su contra por parte de Álvaro Morales.

El apodado Brujo ha sido el máximo detractor del conjunto del Guadalajara desde hace varios años, por lo que siempre ha minimizado los logros rojiblancos, por lo que inclusive la directiva tapatía habría tomado la decisión de restringir la atención a ESPN por sus comentarios.

Es por eso que Oribe Peralta reveló la ocasión en la que se encontró en persona con Morales, en donde el comunicador prefirió agachar la cabeza por la ola de críticas que lanzó en su contra por su traspaso del América al chiverío en el 2019, asegurando que a partir de ese momento acabaron los malos comentarios contra su persona.

¿Te acuerdas la última vez que nos vimos? Ahí estaba Álvaro Morales, un comentarista de ESPN. Cuando llega a la fiesta y me bajo del coche, él estaba esperando para irse a un programa y yo me lo topo así de frente. Desde que me fui a Chivas, chingue y jode. Cuando me bajo del coche mi mujer dice: ‘valió madre’. Él estaba esperando su coche.

“Entonces me bajo y cuando lo veo, el güey hace así (baja la cabeza). Me acerco y le digo ‘¿cómo estás? ¿por qué ya te vas? Tengo programa, pero ahorita regreso. Bueno, aquí te espero nos echamos una. Santo remedio, no volvió a hablar, no volvió a decir nada de mí”, recordó el Cepillo en una charla con el comediante Franco Escamilla.