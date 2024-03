Monterrey vs. Chivas: Los ocho jugadores de Rayados que pudieron jugar en el Rebaño

Las Chivas de Guadalajara cuentan con un respaldo único dentro del futbol mexicano. Los Rayados de Monterrey, por su parte, han tomado mucho impulso en los últimos años, a base de títulos y buenas campañas. Por tal motivo, varias veces ambos equipos han perseguido a los mismos futbolistas para contar con ellos entre sus filas.

A continuación, un listado con los jugadores que en la actualidad visten la playera de Rayados, pero que bien estuvieron en pláticas o fueron sondeados para llegar al Rebaño Sagrado. Por distintas razones, finalmente los fichajes no se concretaron.

Héctor Moreno

Héctor Moreno fue buscado por el Rebaño antes de su regreso a México (Imago7)

El zaguero de 36 años cuenta con un gran recorrido en la Liga MX. Tiempo atrás, cuando militaba en Al-Gharafa de Qatar, Moreno reconoció contactos por parte de la directiva rojiblanca: “Lo he comentado alguna vez que he hablado con gente de Chivas, con José Luis (Higuera) antes y ahora con Mariano (Varela), y creo que no hay ningún problema en decirlo”. Sin embargo, el defensor acabó fichando más tarde para Monterrey.

Gerardo Arteaga

Chivas buscó al lateral izquierdo Gerardo Arteaga (Imago7)

En el último mercado, tras la salida de Cristian Calderón, Chivas buscó lateral izquierdo y le apuntó a Arteaga, quien buscaba salir del Genk de Bélgica. Finalmente, ni el Rebaño ni el América fueron a la carga por el futbolista, que firmó como refuerzo de Rayados para este Clausura 2024.

Érick Aguirre

Erick Aguirre estuvo muy cerca de llegar al Rebaño (Imago7)

En dos mercados consecutivos, cuando militaba para los Tuzos del Pachuca, Aguirre estuvo en negociaciones con el Rebaño e incluso estuvo muy cerca de llegar. Finalmente no hubo acuerdo desde lo económico y el polifuncional futbolista recaló años más tarde en Rayados.

Jesús Gallardo

Jesús Gallardo quiso llegar a Chivas, pero no lo dejaron (Imago7)

Otro al que se lo buscó en el último mercado, tras la salida de Chicote, y también en ocasiones anteriores. Aunque el futbolista veía con buenos ojos llegar al Rebaño para este Clausura 2024, los regios seguían viéndolo como un jugador importante dentro de la plantilla, pese al fichaje de Arteaga.

Arturo González

“Ponchito” hasta tenía fecha para la revisión médica con Chivas (Imago7)

A mediados del 2020, reportes aseguraban que “Ponchito” tenía todo listo para firmar con el Rebaño e incluso se hablaba de una inmediata revisión médica. “La directiva está trabajando muy puntualmente, está atendiendo el tiempo de los refuerzos y eso es bueno”, llegó a decir Tomás Boy, quien pidió por González. Aunque el futbolista también quería la transferencia, la misma no fue concedida.

Tecatito Corona

Chivas sondeó a Tecatito, pero este fichó por Rayados (Imago7)

El año pasado, cuando ya se hablaba sobre su salida del Sevilla, ESPN aseguró que el Rebaño fue el primero en preguntar por la situación del extremo mexicano. Incluso se le consultó al respecto al propio Tecatito, quien respondió tímidamente: “¿De Chivas? Uy, yo creo que a lo mejor… no sé”. Claro está, finalmente fue fichaje de Monterrey.

Brandon Vázquez

Brandon Vázquez incluso le marcó al Rebaño por Leagues Cup (Imago7)

Otro de los casos más emblemáticos, pues Chivas lo apuntó en medio de su necesidad por encontrar un goleador con sus características. Los rumores señalan que en ese entonces el FC Cincinnati pidió unos cinco millones de dólares por su ficha, cifra que Ricardo Peláez consideró demasiado elevada.

Jordi Cortizo

Chivas quiso un intercambio entre Cortizo y Alexis Vega (Imago7)

Nuevamente, el Rebaño buscó al futbolista de Rayados en el último mercado. La intención fue aprovechar su bajon de protagonismo con estos, ofreciendo además a Alexis Vega como jugador a incluir en la operación. La misma no prosperó y el ex del Puebla se quedó en el cuadro regiomontano.