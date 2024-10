Con la salida de Fernando Gago de las Chivas de Guadalajara la directiva empezará a buscar opciones lo antes posible para tener al nuevo entrenador en los días siguientes pensando en el amistoso que disputarán el fin de semana en Houston contra el América en una edición del Clásico Nacional por la Fecha FIFA.

Por tal motivo tanto se pensaría que Amaury Vergara se encuentra realizando entrevistas y platicando con algunos de los candidatos, sin embargo recientes reportes del periodista David Medrano dieron a conocer que el dueño del Rebaño Sagrado no será el encargado de elegir al sucesor de Fernando Gago.

Amaury Vergara no elegirá al nuevo técnico de Chivas

“Todos los nombres que han sonado han sido acercados por los promotores. ‘A nadie le hemos dicho que no, ni les hemos dicho sí’. Gracias perfecto. Hay más de 10 nombres que han sido ofrecidos por promotores entre ellos el de Benjamín Mora, que fue ofrecido por Pável Pardo y su gente, la gente de Gerardo Espinoza, el del Turco Mohamed, la de Larcamón y hasta hoy en día la idea de Amaury es que la decisiones las tomen los españoles que son los responsables de la parte futbolística”.

Gerardo Espinoza fue campeón con Tapatío en 2023. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“’Les llegó el momento, pónganse a ver de acuerdo a las condiciones del equipo cuál es el ideal (técnico)’. Chivas no va a tocar técnicos que tengan contratos, ‘a mí no me gustó lo que me hicieron, no quiero hacer algo así (Amaury Vergara). Respetémonos entre clubes por más chiquitos o poderosos que seamos’”, fue parte de lo que reveló Medrano en el programa Súpergol de Radiograma Jalisco la mañana de este jueves 10 de octubre.

Guadalajara informó sobre la partida de Fernando Gago de manera lamentable no por el comunicado que emitieron, sino por haber dejado en ridículo a un estratega que les mintió a los afincados de los rojiblancos y a sus propios jugadores a quienes también les dijo que seguiría en el banquillo.

Gerardo Espinoza suena para suplir a Gago

Por el momento suena muy fuerte el nombre de Gerardo Espinoza, quien es el entrenador que le gusta a la dirigencia del Rebaño, pero hay otros nombres que se deben analizar por parte de Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, los encargado del área deportiva desde que se fue Fernando Hierro.