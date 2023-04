Más de dos años han pasado de la grave indisciplina por la que Chivas de Guadalajara desterró a Dieter Villalpando de forma inmediata en noviembre de 2020, junto con José Juan Vázquez, Javier Eduardo López y Alexis Peña. Uno de ellos apareció ahora para negar todo y calificar de injusta su salida del redil.

Villalpando, luego de resolverse el caso, volvió con Puebla en julio de 2021, en enero siguiente pasó a Necaxa y este año llegó a San Luis. Gallito Vázquez se exilió de inmediato en Tijuana hasta la fecha, mientras que Chofis López tras una extensa cesión con San Jose Earthquakes en la MLS se fue a Pachuca, donde brilla. Peña, por su parte, regresó a Necaxa y enfrenta el sábado a Chivas.

Alexis Peña, en entrevista con Espn, reveló que mantiene la incertidumbre de saber qué hubiera pasado de seguir en Chivas y negó su responsabilidad en el veto de 2020 al referir que “no, porque no hice nada. No tengo nada que reprocharme. Yo estoy tranquilo y en paz. Esta paz y esta tranquilidad no me la quita nadie“. Al ser consultado si fue injusta su salida, replicó que “obviamente, sí“.

Alexis Peña señaló al culpable de vetarlo en Chivas

Ricardo Peláez y Amaury Vergara tomaron la drástica decisión el 5 de noviembre de 2020 (JAM media)

El defensor de Necaxa, con breve pasantía en Cruz Azul, reconoció que no volverá a Chivas tras acordar la rescisión de su contrato en diciembre, por decisión del propietario del club, Amaury Vergara, y advirtió a Espn que “no se pudo, ya saben los detalles y cómo lo manejó la gente allá. No me gusta meterme mucho y hay cosas en las que no estamos de acuerdo“.

Alexis Peña volvió a Necaxa en el Clausura 2022 para recuperar su carrera (Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

El central, que llegó a Chivas junto a Jesús Ricardo Angulo y Cristian Calderón a finales de 2019, se consoló al afirmar que “creo que Dios pone a todos en su lugar y no se equivoca. No se puede (volver) por el dueño realmente, el problema es por ser vetados y punto final. Regresar no se puede, pero me quedó la espinita de que si hubiera recibido una oportunidad, lo estuviera haciendo como lo estoy haciendo hoy en mi club“.

