¡NO QUIERE A PULIDO! Exdirectivo de Chivas exigió que consigan un refuerzo en la delantera, pero no al exrojiblanco

Los rumores en cuanto a refuerzos para Chivas se mantienen más vivos que nunca, por lo que un famoso exdirectivo del Rebaño habló sobre la planeación de cara al Apertura 2023 y aseguró que se necesita a un centro delantero, pero que no iría por Alan Pulido, pese a que es uno de los jugadores más deseados por la afición rojiblanca.

El exdirector deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, sabe que en el conjunto tapatío hace falta un atacante letal, pero no piensa que el atacante del Sporting Kansas City sea la solución, ya que desde un principio no debieron dejarlo ir.

“La relación Fernando Hierro y Paunovic está fuerte, el señor Amaury Vergara confía plenamente en ellos. Y hacia el plantel, sí se tienen que reforzar con dos o tres jugadores, principalmente un centro delantero de jerarquía, letal, un killer.

“Más que traer a la versión actual de Pulido, yo no lo hubiera dejado ir, porque no puedes dejar ir a tu goleador. Quedó campeón de goleo y lo dejas ir, no se puede”, aseguró el exjugador en ESPN.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2023?

Aunque aún no se da a conocer el calendario oficial de competencia del próximo semestre, es un hecho de que la actividad del segundo torneo del 2023 arrancará el 30 de junio, debido a que en julio se hará una pausa para la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.