El mercado de fichajes está más vivo que nunca debido a que próximamente comenzará el Apertura 2023, en donde todos los clubes estarían buscando opciones para reforzarse y en Chivas encontrarían activos interesantes, en donde un club de la Liga Mx habría mostrado interés en Cristian Calderón.

El Chicote vivió en el Clausura 2023 su torneo con mayor regularidad desde que llegó al Guadalajara para el Clausura 2020, ya que con Veljko Paunovic participó en mil 181 minutos en la fase regular y 125 en la Liguilla; sin embargo, en esta instancia perdió la titularidad frente a Gilberto Orozco Chiquete.

Es por eso que el comunicador José María Garrido reveló en su canal de YouTube que el Puebla estaría buscando hacerse de los servicios del oriundo de Tepic, Nayarit; sin embargo, la transacción luce complicada debido al alto sueldo que percibe Calderón al mes.

“En los últimos días ha comenzado a sonar con bastante fuerza el rumor de que Cristian Calderón se pueda ir a la Franja del Puebla (…) Llegó con un contrato muy elevado y hoy por hoy no veo que un club como el Puebla pueda pagar el sueldo del Chicote que debe andar arriba del millón de pesos mensuales. Llegó al Guadalajara ganando el doble que en Necaxa. El sueldo es el inconveniente número uno para pensar que pueda ir al Puebla. De que vaya a salir no lo dudo, no dudo que estén encontrándole acomodo, el problema es el sueldo tan alto. Si Chivas se hace cargo del 80 por ciento del sueldo como con Santiago Ormeño, podría ser”, explicó el periodista.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2023?

Aunque aún no se da a conocer el calendario oficial de competencia del próximo semestre, es un hecho de que la actividad del segundo torneo del 2023 arrancará el 30 de junio, debido a que en julio se hará una pausa para la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.