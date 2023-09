"No tuve los minutos necesarios": Ángel Sepúlveda cree que no fue valorado en Chivas

Aunque también buscaron a Alan Pulido y a varios otros nombres más, finalmente Cruz Azul terminó contratando para este Apertura 2023 al exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Ángel Sepúlveda.

Pese a que llegó con gran cartel por lo realizado en Querétaro y Monarcas, Ángel Sepúlveda no pudo ser el centrodelantero de jerarquía que se necesitaba en Verde Valle. Sin lugar en la plantilla, se marchó a Querétaro y ahora tendrá una nueva chance en un club grande.

Consultado al respecto por ESPN, Ángel Sepúlveda dejó un recado para las Chivas: “Creo que no tuve los minutos necesarios, fueron muy pocos. Yo siempre trabajé, siempre entrené al máximo, no fui del gusto del entrenador, entonces yo me quedo tranquilo por esa parte”, respondió.

Sepúlveda no tuvo un buen paso por Chivas (Imago7)

“Tal vez no eres del gusto. Te digo, yo trabajé, siempre me entrené al máximo, físicamente estaba muy bien. Obviamente me faltaba lo que es el futbol de competencia. Me quedo tranquilo, no fue por mí. No tengo nada que reprocharme, al contrario. Se aprende, creo que ya lo dejé en el pasado”, reflexionó Ángel Sepúlveda sobre su paso por Chivas.

Los números de Ángel Sepúlveda en Chivas

Aunque había mucha confianza en su fichaje, Ángel Sepúlveda se marchó de Chivas con apenas diez partidos disputados. En esa cantidad de encuentros, marcó un gol a Monarcas Morelia por Copa MX, además una asistencia por el mismo certamen.