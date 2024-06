El Rebaño tiene una difícil labor por delante en el mercado de pases, puesto que sus objetivos no son para nada sencillos.

El Rebaño Sagrado todavía no retoma los entrenamientos en Verde Valle, pero sí que trabaja en el mercado de pases con el objetivo de sumar caras nuevas para el Apertura 2024. No obstante, de momentos los fichajes pretendidos con Chivas lucen muy difíciles.

Futbolistas como Érick Sánchez, Jesús Gallardo y Sebastián Córdova aparecen en carpeta para el mercado de pases y hasta ya se negocia por algunos. Sin embargo, la falta de dinero complica los planes rojiblancos, tal y como pasó con Andrés Montaño, quien aceptó la oferta de Cruz Azul.

Chiquete Orozco es pretendido desde Europa

Chiquete Orozco puede ser el jugador a vender en los próximos mercados (Jam Media)

Uno de los aspectos que complica a Chivas en cada mercado es la falta de dinero, la cual también está ligada a las pocas ventas concretadas en los últimos años. Pues bien, el defensor Jesús Orozco es seguido por equipos de Bélgica y Alemania, aunque todavía no hubo ningún ofrecimiento formal, según informó el periodista Jesús Bernal.

Érick Sánchez prefiere ir a Europa

¿Chiquito Sánchez se aleja de Chivas? (Imago7)

Previo a la final de Concachampions, el mediocampista de Pachuca, Érick Sánchez, prefirió no hablar sobre el interés de Chivas y otros equipos mexicanos. “Primero, terminando mañana, voy a pensar en Selección, es lo que sigue, lo que tenemos y ahí ya estaremos pensando en ver qué pasa. Yo quiero ir a Europa, mi objetivo es estar allá, pero a veces las cosas no dependen de uno, me siento capaz de ir a Europa, creo que puedo ir allá a romperla”, reconoció el mediocampista, complicando las aspiraciones rojiblancas.