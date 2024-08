La directiva de las Chivas de Guadalajara trabaja con el objetivo de adelantar alguno de los compromisos correspondientes al Apertura 2024 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado viene de sufrir una dolorosa eliminación en la Leagues Cup y ya acumula varios días sin ver actividad oficial, algo que sin dudas no le sienta nada bien a la afición rojiblanca.

Mientras tanto, el entrenador Fernando Gago sigue en el centro de la polémica, pues al parecer algunas de sus palabras no cayeron bien hacia el interior de la institución. Por su parte, Fernando Beltrán develó sus ganas de ser campeón con Chivas y realizó una comparación con el América.

Malestar con Fernando Gago

Tras la eliminación ante Los Angeles Galaxy, Fernando Gago no quiso saber nada con hablar sobre fracaso. Esto no le sentó del todo bien a la directiva, la cual le exige mucho más de lo que ha logrado hasta el momento. Sin embargo, en la plantilla también existe cierto malestar, pues se dice que algunos elementos sintieron que se le restó importancia al agónigo gol de Cade Cowell; incluso, el entrenador insinuó cierta falta de jerarquía, algo que también hizo ruido en el vestidor.

Posibles rivales para el próximo fin de semana

Pachuca es uno de los posibles rivales de Chivas, tras su eliminación en Leagues Cup (Imago7)

Chivas quiere adelantar algún compromiso de la Liga MX, ante rivales que también hayan quedado afuera de la Leagues Cup. El panorama luce complicado y parece que León finalmente no es opción, ya que se enfrentarían ante Santos Laguna para continuar con su calendario; los que sí podrían ser rivales del Rebaño, según el periodista Álex Ramírez, son San Luis (J17), Puebla (J14) o Pachuca (J12).

Fernando Beltrán, obsesionado con el título

Fernando Beltrán es uno de los referentes rojiblancos (Imago7)

En una entrevista con Ramón Morales, el mediocampista Fernando Beltrán habló de lo que representa vestir la playera rojiblanca y las ganas de ser campeón con ella. “No hay día que no hable con (Alan) Mozo y no digamos que vamos a ser campeones. Pasamos por la Minerva y nos vemos festejando. Si nosotros mismos no lo pensamos, no va a pasar”, dijo el Nene, quien además aseguró que ser campeón con el Rebaño debe ser una satisfacción muy diferente a la del América por el hecho de jugar con puros mexicanos.