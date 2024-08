Tal pareciera que la llegada de Chicharito Hernández le trajo un nuevo pensamiento al vestidor de las Chivas. En la tan recordada presentación del histórico goleador enfatizó sobre la grandeza de Guadalajara y esa idea de no compararse con América, el otro equipo grande del futbol mexicano.

En la misma postura se manifestó otro de los referentes del equipo, Fernando Beltrán, quien explicó la grandeza de la institución en base a sus valores, algo que no tiene ningún otro representante de la Liga MX.

“Podrán pasar mil cosas. A lo mejor hay otro equipo que tiene más campeonatos, pero la esencia que tiene el club, los valores, el amor por el mexicano que tiene el club. Esa parte de jugar con puros mexicanos, me saca una pasión. Me hierve la sangre, de que el día que seamos campeones, demostraremos que sí se puede. La satisfacción es diferente, el saber que triunfaste aquí siento que es de otra galaxia”, dijo el Nene en el podcast con Ramón Morales.

Beltrán debutó en 2017 en primera división y desde entonces ha permanecido en Guadalajara, donde ha tomado el papel de referente.

Obsesionado con el título

El título en primera división se le ha negado al canterano rojiblanco. Hace poco más de un año fue protagonista de la final perdida en los últimos minutos contra Tigres, una herida que no sana.

“He pensado que no alcanza lo que estoy haciendo. Tengo que hacer más”, reflexionó el futbolista de 26 años.

“Cuando perdí la final con Tigres. Todo lo que hicimos. Las cosas que se generaron. Todo lo perdimos. Me preguntaba ‘¿qué hago para volver a llegar?’ En otros equipos hablan de refuerzos. Pero aquí hay que correr y esforzarse al doble. Emocionalmente pega muchísimo el perder una final. Cuando regresamos a la pretemporada es difícil. No hay día que no hable con (Alan) Mozo y no digamos que vamos a ser campeones. Pasamos por la Minerva y nos vemos festejando. Si nosotros mismos no lo pensamos, no va a pasar”, explicó.