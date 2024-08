El futbol mexicano suele ser blanco de múltiples críticas debido a las decisiones polémicas que toman los propietarios de los equipos para cuidar sus intereses económicos, en donde una de las reglas de mayor controversia fue el Pacto de Caballeros, el cual perjudicó directamente a un canterano de Chivas.

Esta norma que se impuso solamente en México consistía en que un jugador no podía marcharse libre, pese a que concluyera su contrato, por lo que era necesario el aval del club anterior para poder realizar el fichaje, afectando directamente los intereses de los futbolistas.

Es por eso que Fernando Beltrán, recordó que el Atlante no le dio las facilidades para salir y fichar en las fuerzas básicas del Guadalajara cuando era niño, por lo que su traspaso al Rebaño se retrasó por casi un año. Sin embargo, el descenso de los Potros de Hierro fue la clave para destrabar su llegada al conjunto tapatío.

“La parte con Atlante fue muy linda, porque me dieron la oportunidad, me dieron mi primer contrato, me ayudaron a crecer, a ir a Selección en básicas, pero después apareció Chivas. El profesor Chava Gamero, estaba de auxiliar en la Selección, y me dijo: ‘ya no voy a estar en Selección, te quiero invitar a Chivas’.

“Tardé mucho en salir porque ya estaba el Pacto de Caballeros y yo era un niño. Como en Atlante les movió que volvió a ir un canterano suyo a la Selección, entonces la pelea que hubo por salir de Atlante fue muy dura, difícil porque ya no quería estar, no tenía ni contrato ni nada con ellos, me quería mover y no me dejaban.

“Tardé casi un año en venir a Chivas por esta parte. Atlante estaba peleando descenso y descendió, ahí es cuando se libera todo, pierden básicas y es cuando ya puedo venir a Chivas”, recordó Fernando Beltrán en el podcast de Ramón Morales.

El único que queda de Matías Almeyda en Chivas

Durante su estadía en el Guadalajara, el Pelado debutó a más de una decena de futbolistas en la Liga MX; sin embargo, el único que queda en la institución es el propio Fernando Beltrán, ya que otros elementos como José Gurrola, Edson Torres, Michelle Benítez o José Juan Macías, continúan sus carreras en otros equipos.