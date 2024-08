Fernando Beltrán creció con la figura de Xavi Hernández como su referente a seguir en el balompié mundial. Y es que al igual que el Nene, el ex futbolista español tiene una complexión física pequeña y se desempeñaba como mediocampista.

El canterano de Chivas reconoció los motivos por los que intentó ver a la figura del Barcelona e inspirarse en su estilo de juego para perfeccionar el suyo.

¿Cómo describe su estilo de juego?

“Me siento muy, no digo que igual, pero identificado con Xavi Hernández. Muy dinámico, pensante, saber qué hacer antes de recibir la pelota. También no era tan alto, cositas que sí me asimilo mucho con él. Cuando quiero aprender cosas nuevas, me pongo a ver cosas de él. Siempre te sorprendía. El estar espejeando, lo tuve que trabajar. Lo veía cuando jugaba y ahora me ayuda muchísimo a mí”, comentó uno de los referentes actuales del Rebaño Sagrado en el podcast de Ramón Morales.

Al cuestionarle sobre la forma en que describiría su estilo de juego, Beltrán no tuvo problemas en dar dos cualidades: “Como un guerrero, un tipo que no se da por vencido. Y el amor, por saber que se entrega en todo lo que hace”.

Desde que debutó con Guadalajara en el 2017, Fernando se abrió un espacio dentro del club, a tal grado que se ha convertido en un titular indiscutible para sus últimos entrenadores.

Chivas antes que todo

Pese a su condición como seleccionado nacional y referente de las Chivas, el Nene no pierde el piso y apuntó a la forma en que le gustaría ser recordado por la afición una vez que abandone a la institución.

“Me veo y me gustaría que me recordaran por la entrega que hice al club. Y como un jugador que no buscó otras cosas, como mejoras salariales, muchas cosas. Estoy buscando más el ser recordado como un jugador que entregó todo y fue campeón. Me gustaría ser recordado así. Estoy buscando la gloria”, señaló el mediocampista de 26 años.

En el actual Apertura 2024, el Nene disputó los cuatro partidos de Guadalajara, tres de ellos como titular, donde aportó una asistencia y fue amonestado en una ocasión.