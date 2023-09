Noticias de Chivas hoy 12 de septiembre: Se confirmó lo de Vega; no superan a Pulido; ¿Hierro se va de Guadalajara?

Chivas de Guadalajara trabaja esta semana con los preparativos de cara al Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a las Águilas en el Estadio Azteca. Un partido que en cada torneo acapara la atención de toda la nación.

Se confirmó lo que nadie quería escuchar de Alexis Vega

El atacante del Rebaño no ha logrado superar sus problemas físicos y por ello pensó en retirarse del futbol hace unos meses, así lo declaró a Azteca Deportes, sin embargo con mejores hábitos alimenticios le han disminuido los dolores: “Por la cabeza me pasó. Hablando con mi familia, que de tantas lesiones, dolores y todos, pensé en ya no jugar futbol. Eso pasó regresando de Copa Oro, porque mentalmente yo estaba muy mal, ahora cambió el chip totalmente”.

Foto: Imago7

Guadalajara no supera los goles de Alan Pulido

El paso de Alan Pulido por Guadalajara marcó huella porque en los recientes años no han logrado suplirlo de manera exitosa, ni el mismo José Juan Macías ha tenido la contundencia de Puligol. El hoy artillero de Kansas City dejó un legado de 41 anotaciones con la camiseta rojiblanca, mientras que JJ suma 23 goles y Alexis Vega acumula 24, muy lejos de lo que hizo el futbolista oriundo de Tamaulipas.

Foto: Especial

¿Fernando Hierro se va de Chivas?

El director deportivo de Guadalajara, Fernando Hierro viajó algunos días a España mientras el equipo tapatío jugaba un partido amistoso en Estados Unidos contra León. No obstante, la realidad es que en su contrato tiene una cláusula que le permite reunirse con su familia en el país ibérico, así lo dio a conocer periodista Alex Ramírez, de Azteca Deportes Jalisco.