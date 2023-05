Las Chivas de Guadalajara cayeron frente al Atlas 1-0 la noche del jueves en el partido de Ida por los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 en la cancha del Jalisco, pero no hay tiempo para lamentaciones y ahora deberán enfocarse en no cometer los mismos errores de cara al compromiso de Vuelta que se disputará el domingo 14 de mayo en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado regresa a los entrenamientos este viernes en busca de recuperar a sus elementos en el aspecto fisco y empezar a trabajar las modificaciones tácticas que se requieren bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunović de cara al duelo de Vuelta, donde la misión es ganar por cualquier marcador para seguir con vida en la Liguilla.

Los cambios de Chivas para la vuelta con Atlas

El Rebaño se prepara para recibir a los Rojingeros este domingo en el Estadio Akron por la Vuelta de los Cuartos de Final y el estratega Veljko Paunović tiene en mente algunos revulsivos importantes que logren contribuir para renovar el marcador adverso de un gol. El primero es la posibilidad de darle ingreso a Antonio Briseño en lugar de Gilberto Orozco, mientras que la otra opción es utilizar a un centro delantero el cual definirá entre Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos.

El Rebaño tiene un gol para remontar el marcador. Foto: Imago7/Ismael Arroyo

Oswaldo Sánchez acusa a la directiva de Guadalajara

En nuevas declaraciones del ex guardameta rojiblanco, aclaró que su salida se dio en el 2006 debido a que la directiva de Chivas ya no lo quería en el plantel, pues tenía año y medio de contrato, pero antes de la Final contra Toluca en el 2006 donde se alzaron como campeones, ya le habían pedido que decidiera entre Santos o Tigres: “La gente piensa que yo me fui de Chivas y no es cierto yo ni me quería ir, tenía año y medio más de contrato. Ellos fueron los que hicieron todo para que me fuera. Después me cambiaron la moneda ‘te fuiste por lana’, no hombre, al contrario”, relató en entrevista con Antonio de Valdés.

El guardameta fue campeón con los rojiblancos en el 2006. (Foto: Francisco Estrada/Jam Media)

Alexis Vega decepciona a pequeña aficionada

El atacante del Rebaño no se quiso dar tiempo para saludar a una pequeña aficionada que lo esperaba a las afueras de Verde Valle donde simplemente quería tener su autógrafo y darle una pulsera que creó con sus propias manos, pero según reportes de TUDN se siguió en su auto sin hacer caso. Por fortuna otros jugadores como Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros si complacieron a los asistentes, quienes les dieron su apoyo para remontar el domingo en el juego de Vuelta por los Cuartos de Final.