Noticias de Chivas HOY 16 de julio: convocados vs. Querétaro, Chicharito y Jesús Orozco

Chivas se prepara para el juego de esta noche cuando enfrente a Querétaro por la jornada tres del Apertura 2024 de la Liga MX. El equipo rojiblanco no ganó en lo que va del campeonato y debe sumar de a tres para llegar con un puñado de puntos al parón por la Leagues Cup 2024.

Para el juego de esta noche Fernando Gago sorprendió con los convocados para enfrentar a los Gallos en el Estadio La Corregidora, mientras que confirman que Chicharito Hernández no rompió el vestuario. Por otro lado, Anderlecht envió una nueva oferta por Jesús Orozco Chiquete y esta fue la respuesta.

Los convocados de Chivas vs. Querétaro

Chivas enfrenta esta tarde a Querétaro por la jornada tres del Apertura 2024 en la Liga MX en el Estadio La Corregidora. Para la noche de hoy Fernando Gago dejó afuera a Carlos Cisneros por lesión y decidió convocar a Isaac Brizuela y Bruce El-mesmari.

¿Chicharito Hernández rompió el vestuario de Chivas?

En la última semana surgió el fuerte rumor de que el vestuario de Chivas estaba roto por culpa de Chicharito Hernández. Sin embargo, Jesús Bernal descartó que esto suceda en su canal de YouTube. “Hoy dicen que el Chicharito está rompiendo el vestidor y esas actitudes existen en cualquier equipo. Si no hiciera esto, se diría que es un mal capitán, que no grita y no habla con sus futbolistas, que es muy tibio”, señaló.

Anderlecht envió una segunda oferta por Jesús Orozco

Como se sabe, Anderlecht está muy interesado en fichar a Jesús Orozco en este mercado de pases y Chivas rechazó la primera oferta. Por otro lado, en el día de ayer dieron a conocer que el Guadalajara recibió una segunda oferta y esta no habría sido rechazada porque no alcanza la cláusula de rescisión, según lo informado por José María Garrido.

Los convocados de Chivas al All-Star Game 2024 de la MLS

Como todos los años se vuelve a disputar una nueva edición del All-Star Game de la MLS. Para esta encuentro Jesús Orozco Chiquete, Alan Mozo y Piojo Alvarado fueron los convocados de Chivas.