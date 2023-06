Chivas de Guadalajara arrancó desde el inicio de la semana con la Pretemporada a la que acudieron los primeros refuerzos del plantel, todo con miras al venidero Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Este miércoles hicieron el viaje a Querétaro para seguir con sus trabajos. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado regresó las instalaciones de Verde Valle para realizar los exámenes médicos, después de cumplir a primera hora del día con las pruebas físicas en la clínica Medyarthros, que marcan el comienzo de una fugaz Pretemporada con miras al Apertura 2023. Ya con los primeros refuerzos como son Óscar Whalley y Ricardo Marín.

Nuevo plan con Alexis Vega en el Tricolor

Alexis Vega no se encuentra en su mejor forma física en la convocatoria de de la Selección Mexicana, debido a un problema en la rodilla derecha que le ha impedido ver actividad en los últimos partidos, tanto amistosos como en la Semifinal de la Liga de Naciones ante Estados Unidos, por lo que hay la posibilidad de que se quede para la Copa Oro con el Tri aunque no vea participación hasta la segunda ronda, lo cual no caería nada bien en Chivas que lo espera para la Fecha 3 del Apertura 2023.

Vega sigue concentrado con el Tri. Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle

Miguel Jiménez se siente firme en Chivas

El arquero rojiblanco no pierde el optimismo a pesar de que Óscar Whalley llegó como refuerzo para la siguiente campaña bajo los tres postes. En una publicación que subió a Instagram el Wacho, aparece con varias postales haciendo sus trabajos de Pretemporada con la ambición de volver a ser el héroe de Guadalajara en varios partidos como en la temporada anterior, a pesar de las críticas por su irregularidad.

Jiménez no pierde la confianza. Foto: Imago7

El sueño de Licha Cervantes no es con Guadalajara

Alicia Cervantes es la máxima goleadora en la historia de Chivas Femenil y ya está dentro del TOP TEN de los anotadores en toda la historia del club rojiblanco, pero uno de sus máximos sueños es poder jugar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, así como jugar en el extranjero, lo cual no resultaría nada extraño tomando en cuenta su gran capacidad anotadora, el problema es que su salida del Rebaño representaría la baja más sensible desde que arrancó la Liga MX Femenil para el equipo tapatío.