En las Chivas de Guadalajara existe mucha preocupación por el verdadero estado de salud del atacante Alexis Vega, quien fue convocado a la Selección Mexicana para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2023 que se celebrará en los siguientes días, pero la realidad es que no ha visto actividad y tampoco ha reportado a la Pretemporada con el conjunto rojiblanco.

Las lesiones se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Gru, ya que en la pasada Liguilla tampoco estaba al 100% con todo y que fue operado a principios de año de la pierna derecha con el objetivo de que pudiera recuperar su mejor nivel y aunque regresó en marzo, para el Clásico Nacional, en los partidos de la Fiesta Grande no estuvo a la altura de las circunstancias.

Pero esto parece que apenas es el inicio del vía crusis que se avecina para Chivas en una campaña que apunta a ser de revancha, ya que buscarán afanosamente el campeonato que se les negó hace unas semanas ante los Tigres de la UANL por una serie de errores garrafales cometidos en la segunda parte, donde tampoco Vega fue lo determinante que se esperaba.

Se confirmó la peor noticia para Alexis Vega y Chivas

De acuerdo a reportes del periodista Rubén Rodriguez, Vega sigue con muchos problemas físicos en la rodilla derecha, por lo cual no trabajó con el equipo mexicano antes de medirse a Estados Unidos y es probable que sea baja para la Copa Oro, lo cual también repercutirá en Guadalajara, donde le tendrán que dar descanso para que se recupere.

Con esto queda claro que no hay un buen augurio sobre el estado de salud de Vega, quien ha sido multicriticado por un sector de los seguidores rojiblancos que le siguen exigiendo un mayor y mejor nivel al ser el jugador mejor pagado en la historia del equipo y que en momentos decisivos ha brillado por su falta de goles o de actuaciones poco convincentes. Parece que esta historia apenas empieza.