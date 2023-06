Chivas de Guadalajara arrancó desde el lunes con el arranque de la Pretemporada a la que acudieron los primeros refuerzos del plantel, todo con miras al venidero Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Este miércoles hicieron el viaje a Querétaro para seguir con sus trabajos. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado regresó las instalaciones de Verde Valle para realizar los exámenes médicos, después de cumplir a primera hora del día con las pruebas físicas en la clínica Medyarthros, que marcan el comienzo de una fugaz Pretemporada con miras al Apertura 2023. Ya con los primeros refuerzos como son Óscar Whalley y Ricardo Marín.

Paunovic tiene al sustituto del Chicote

Todo indica que el cuerpo técnico ya no tiene en mente a Cristian Calderón para el futuro, por lo cual le buscarán acomodo antes de que concluya su contrato y se pueda ir gratis. En este sentido, el estratega de Chivas, Veljko Paunović ya tiene la manera de suplir a uno de los jugadores que tuvo como titular la mayor parte del torneo anterior, pero ya en la Liguilla decidió mandarlo a la banca. Las opciones son dos: Gilberto Orozco Chiquete y Alejandro Mayorga.

Chicote tiene pie y medio fuera. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Alexis Vega, en el limbo con Chivas

El panorama para Alexis Vega no parece nada alentador de cara al futuro, pues el atacante no pudo jugar con el Tricolor ante Estados Unidos porque su estado físico no es el mejor. Con esto habría complicaciones para Guadalajara de cara al Apertura 2023 que inicia en 15 días sin saber si podrán contar con su mejor referente ofensivo, aunado a la serie de versiones que lo colocan fuera del equipo con un supuesta oferta de los Tigres de la UANL.

Vega es casi un hecho que no irá a la Copa Oro. Foto: Imago7

Ramoncito Morales vuelve como entrenador

El exjugador de Chivas, Ramón Morales regresará a dirigir como parte del proyecto de su hermano Carlos Morales en Atlético Morelia, así lo dieron a conocer en la Liga de Expansión, luego de algunos años dedicado a los medios comunicación como analista de TUDN Radio. Ramoncito ya había trabajado como estratega interino en Guadalajara, pero no le fue del todo bien.