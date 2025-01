Chivas se encuentra en plena preparación para el duelo contra Tigres por la jornada tres del Clausura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado viene de perder contra Necaxa por 3-2 y necesita volver a la victoria contra uno de los grandes protagonistas del campeonato nacional.

En medio del inicio del torneo dieron a conocer la decisión que tomó AEK Atenas con Orbelín Pineda, mientras se destapa que revelan la millonaria suma que Tijuana estaría pidiendo para dejar salir a Efraín Álvarez. A su vez, José Luis Higuera vuelve a ser noticia luego de exponer a Amaury Vergara por impulsar la llegada de un fichaje que no funcionó.

La última decisión de AEK Atenas con Orbelín Pineda

AEK Atenas no dejará salir a Orbelín Pineda. (Foto: IMAGO7)

Uno de los grandes intereses de Chivas en este mercado de pases se llama Orbelín Pineda, quien hoy pertenece a AEK Atenas. Luego de varios tires y aflojes TV Azteca dio a conocer que el futbolista mexicano no saldrá de Grecia en este mercado de pases. Según el reporte, el motivo de esta postura es que no han encontrado a un reemplazante ideal para el Maguito.

La millonaria cifra que Tijuana pide por Efraín Álvarez

Efraín Álvarez es buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe Chivas estaría interesado en fichar a Efraín Álvarez quien se encuentra en Tijuana. René Tovar, periodista de Diario Récord, dio a conocer la cifra que Xolos buscaría ganar con la venta de su ficha. “El tema de Efraín Álvarez sigue estancado. Si Chivas o América le meten entre 9 y 10 millones de dólares se lo llevan. Les dije que es un jugador caro. Disposición de Alvare hay lo que no es algo más firme y serio de ambos clubes”, expresó en X.

¿Chivas busca a Obed Vargas?

Chivas no envió oferta formal por Obed Vargas. (Foto: Getty)

En los últimos días surgió la información de que Chivas estaría interesado en Obed Vargas, futbolista de Seattle Sounders de la Major League Soccer. César Huerta habló en su canal de Youtube y señaló que no hay una oferta formal por el futbolista. “Hasta donde yo he podido averiguar, no existe en este momento una oferta por parte de Guadalajara diciéndole al Seattle Sounders quiero contratarlo”, reportó el periodista de Diario AS.

José Luis Higuera expone a Amaury Vergara

Higuera habló sobre la llegada de Oribe Peralta a Chivas. (Foto: IMAGO7)

José Luis Higuera fue uno de los polémicos directivos que tuvo Chivas en los últimos años y vuelve a ser noticia debido a que expuso a Amaury Vergara por un fichaje que impulsó. “Fue un tremendo error haber apoyado la decisión de traer a Oribe, a todas luces me súper equivoqué. Fue una gran lección, y tropecé con la misma piedra en Morelia hace dos torneos”, expresó según lo informado por Marca.