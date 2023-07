Chivas de Guadalajara tendrá esta semana los preparativos de su viaje a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup como líder del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado regresa esta semana a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a afinar todos los detalles de la convocatoria que viajará a la unión americana para afrontar la visita al FC Cincinnati en la Jornada 2 de la Región Central 3 de Leagues Cup 2023.

Crece el valor de Yael Padilla

El atacante de Guadalajara apenas lleva tres semanas en medio de la fama después de haber debutado en la Jornada 1 contra Léon marcando el gol de la victoria, por lo que su valor va en aumento de acuerdo al portal BeSoccer, ya que su carta tiene un precio de 128 mil euros, es decir, casi dos millones de pesos, hasta el momento. El futbolista de 17 años ha marcado dos tantos y ha visto acción en tres duelos oficiales, contra los Esmeraldas, Necaxa y San Luis, así como el amistoso frente al Athletic de Bilbao.

Foto: Especial

A Paunovic no le convence el calendario

El estratega de Chivas no está muy convencido del calendario que se tiene preparado para este segundo semestre del 2023, ya que el Torneo Apretura 2023 sufrió un receso para competir en la League Cup, así lo dejó entrever en una entrevista con Marca Claro: “En general hay que buscar un calendario mucho mejor y más unificado. Este no es el caso pero no vamos poner excusas”.

Foto: Epecial

Esto ganarán los jugadores de Chivas por jugar la League Cup 2023

El Rebaño viajará en los próximos días a Estados Unidos para debutar en la Leagues Cup frente a Cincinnati el 27 de julio. De acuerdo a reportes del periodista Rubén Rodríguez, las Chivas al igual que cada equipo recibirán 100 mil dólares por partido jugado, por una victoria se llevarán 50 mil dólares y si llegan a la Final acumularán un millón 100 dólares a repartir entre toda la plantilla.