Las Chivas de Guadalajara tienen por delante un partido más que importante en la reanudación del Apertura 2024. Este sábado, el Rebaño visitará a Tigres UANL por la Jornada 5, con la intención de sumar de a tres para escalar en la tabla de posiciones y dejar atrás la dura eliminación en la Leagues Cup.

En las horas previas al encuentro, la atención se desvió por el hecho que protagonizaron dos referentes dentro y fuera del campo: Alan Mozo y Fernando Beltrán quedaron en el centro de la polémica por un video publicado en redes sociales. Asimismo, Mateo Chávez y Chicharito Hernández serán baja para el encuentro de esta noche.

Multa para Alan Mozo y Fernando Beltrán

El defensor Alan Mozo y el mediocampista Fernando Beltrán incumplieron el reglamento interno del club. En un video publicado por el “Nene”, se ve a su compañero manejar de manera imprudente, dando atención al teléfono y sin las manos al volante. Tras este episodio, ambos recibirían una sanción económica, la cual sería más fuerte para Mozo por ser el que incumple las normas viales. Asimismo, Beltrán se disculpó en redes sociales.

Mateo Chávez no estará ante Tigres UANL

Mateo será baja ante los Felinos (Imago7)

Al publicarse la lista de convocados para el duelo frente a Tigres, llamó la atención la ausencia de Mateo Chávez, lateral izquierdo que venía de lucirse en la Leagues Cup con dos asistencias de último minuto. El canterano no estará por problemas físicos, pues decidieron no arriesgarlo para no agravar las molestias que sintió a lo largo de la semana, según explicó el periodista César Huerta.

Chicharito, la otra baja

Chicharito volverá a ser baja. (Imago7)

Después de varias especulaciones, finalmente se confirmó que Chicharito Hernández no jugará ante Tigres UANL, pues todavía se recupera de la lesión que sufrió en Leagues Cup, minutos antes del juego ante Los Ángeles Galaxy. El experimentado delantero se perderá un nuevo compromiso, algo que tiene disconformes a un importante número de aficionados rojiblancos.