Chivas de Guadalajara cerrará su preparación este viernes en California, luego de disputar el miércoles un partido amistoso contra Pachuca que terminó con marcador de 2-1 a favor de los Tuzos y ahora planean su siguiente compromiso que será frente a Toluca este sábado 25 de marzo. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas de los rojiblancos para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, se enfrentará a los Diablos Rojosen el segundo duelo amistoso a disputarse por la tarde a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México en Carson, California, donde buscarán recuperar la concentración con miras a la parte final del calendario del Clausura 2023. Ya que el 1 de abril vuelve a la actividad en el Clausura 2023 visitando al Atlas en el Clásico Tapatío.

¿Roberto de la Rosa a Chivas?

El atacante mexicano es uno de los jóvenes con más proyección en la actualidad y con las versiones de que el director deportivo, Fernando Hierro no solo está interesado en buscar un nuevo guardameta para el verano, también ha surgido información acerca de que irán por un delantero efectivo, ya que Daniel Ríos se ha quedado muy corto en las expectativas con apenas un gol en este torneo. Por ello, Roberto de la Rosa es una buena opción, el jugador de Pachuca recientemente fue llamado al Tricolor y pasa por buen buen momento desde el año anterior con los Tuzos donde ha marcado 17 anotaciones.

Roberto de la Rosa suma 17 goles con Pachuca. (Imago7)

Afición de Chivas Femenil explota como nunca antes

Los seguidores rojiblancos no pudieron contener su malestar por la derrota frente al América, ahora en el Clásico Nacional femenil, donde cayeron 2-0, pero más allá del resultado la forma en que jugaron no gustó en lo mas mínimo. Hubo jugadoras a las que les recriminaron su accionar porque consideran que llevan varios Clásicos sin ser desequilibrantes, tal es el caso de Carolina Jaramillo, mientras que otros criticaron los cambios del entrenador Juan Pablo Alfaro.

Carolina Jaramillo fue de las más criticadas por la afición rojiblanca. (Jammedia)

La advertencia de Juan Pablo Alfaro

El técnico de Chivas Femenil, Juan Pablo Alfaro trató de verle el lado positivo a la derrota con América en el Clásico Nacional, el cual fue el primero en todo el Clausura 2023 y vaya manera de caer ante el acérrimo rival, pero prefirió pensar en lo que viene y dejó claro que no por un mal juego va a juzgar el buen torneo que han realizado al ubicarse en el tercer lugar general con 26 puntos: “No jugamos como el equipo suele hacerlo, no podemos permitirnos este tipo de errores. Hay que levantar la cara, sacudirnos de esta derrota y afrontarlo con mucha personalidad. No puedo juzgar por un partido todo lo que ha pasado en el torneo. Hay que levantar la cara”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!