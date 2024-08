Llegó el día para las Chivas de Guadalajara. Este domigo, el Rebaño Sagrado se juega su continuidad en la Leagues Cup 2024, enfrentando a Los Ángeles Galaxy. Tras perder por penales frente a San José Earthquakes, el conjunto tapatío necesita ganar en los 90′ o desde los doce pasos. De lo contrario, deberá regresar a suelo mexicano.

El entrenador argentino, Fernando Gago, sabe que se juega mucho en este encuentro. Por eso tuvo una plática con los referentes del equipo antes de enfrentar a LA Galaxy; mientras tanto, la afición espera saber si jugará Chicharito Hernández y cuestiona a un canterano surgido en Verde Valle.

La discusión de Fernando Gago con la plantilla

En conferencia de prensa previa al encuentro, Fernando Gago se mostró en desacuerdo con la mirada generalizada sobre el duelo ante San José Earthquakes: “El partido anterior no lo vi tan mal y lo vuelvo a discutir. Lo he discutido con varios jugadores (señaló a Chicharito) que hubo situaciones muy buenas del partido anterior que obviamente desde el resultado no es lo que pensábamos. El partido en grandes aspectos tuvo muchas ocasiones. Tuvimos tres errores que uno nos costó el gol y a partir de eso nos costó el partido darlo vuelta y así todo tuvimos tres o cuatro situaciones en el primer tiempo, más las que tuvimos en el segundo tiempo”, sostuvo el entrenador.

¿Juega Chicharito ante LA Galaxy?

Chicharito sería de la partida. (Imago7)

Después de perderse el debut en la Leagues Cup por culpa de una sobrecarga muscular, Chicharito Hernández parece que volverá al equipo titular justo ante su exclub, Los Ángeles Galaxy. En conferencia, el delantero afirmó: “Estoy al 100% físicamente y con toda la ilusión y el deseo de ganar”. El propio Fernando Gago aseguró que el atacante estaba a disposición, justo cuando se hablaba de que Armando González sería su reemplazo si no llegaba en óptimas condiciones.

Alan Cervantes se olvida de Chivas

Alan Cervantes con la playera de Chivas. (Imago7)

El mediocampista Alan Cervantes es uno de los refuerzos del Club América de cara al Apertura 2024 de la Liga MX. En sus primeras palabras como jugador de las Águilas, este pareció olvidarse de su formación en la Perla Tapatía, donde no logró consolidarse: “Siempre quise estar en un escenario así, en un club así, ahora tengo la oportunidad gracias a Dios también por mi trabajo, esto es una recompensa y la tengo que aprovechar al máximo, entonces estoy comprometido”, dijo el ex de Santos Laguna, ganándose la crítica de varios aficionados rojiblancos.