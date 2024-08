Nuevamente no pudo ser para las Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup. El Rebaño se despidió en la primera fase de la competición, tras igualar por 2-2 ante Los Ángeles Galaxy antes de volver a caer en la tanda de penales. Ahora tocará regresar a México para pensar en el Apertura 2024 de la Liga MX.

En un partido cambiante, intenso y con varias ocasiones, al equipo dirigido por Fernando Gago le faltó precisión de cara a portería. La ausencia de Chicharito Hernández pudo afectar en ese sentido, pues sorpresivamente el delantero causó baja minutos antes de que comenzara el encuentro.

Gago no quiere hablar de fracasos tras la eliminación en Leagues Cup

Tras la dolorosa eliminación, por supuesto que muchos aficionados cuestionaron al entrenador Fernando Gago. Sin embargo, el argentino se mostró fuerte en conferencia de prensa, rescató la actuación de sus dirigidos y reflexionó: “No comparto la palabra fracaso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Te lo dice una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, es enseñanza que deja”.

Chicharito Hernández se resintió en la entrada en calor

Chicharito se perdió el duelo ante LA Galaxy (Imago)

Todo hacía prever que Chicharito Hernández estaba ante su gran chance desde que regresó al Rebaño. El delantero se enfrentaba a su exequipo y parecía estar muy motivado, además de al 100% físico. No obstante, en la entrada en calor volvió a sentir una molestia en la misma zona afectada días antes, por lo que fue dado de baja para el encuentro y deberá seguir esperando por su gran momento en esta segunda etapa con Chivas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar frente a Tigres, dentro de dos semanas (Imago7)

Tras la rápida eliminación en el certamen internacional, el Rebaño deberá lidiar ahora con una importante inactividad, ya que pasarán casi 20 días hasta que vuelva a jugar un partido oficial. El próximo partido de Chivas por el Apertura 2024 de la Liga MX será el 24 de agosto, ante Tigres UANL en el Estadio Universitario.