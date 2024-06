Chivas comienza esta semana la pretemporada de cara al Apertura 2024 de la Liga MX con los exámenes médicos y físicos. La misma se dará sin la presencia de Fernando Hierro como director deportivo y la creación de un comité deportivo para reemplazarlo.

En medio del regreso a los trabajos, dan a conocer que la presencia de Ángelica Fuentes habría detonado la salida del director español. A su vez, dan a conocer la lista de jugadores que Veljko Paunovic podría venir al Rebaño si llega a Tigres.

¿Angélica Fuentes detonó la salida de Fernando Hierro de Chivas?

En las últimas horas surgió la información de que Angélica Fuente habría detonado la salida de Fernando Hierro ya que no permitía ampliar el gasto para adquirir jugadores. “Jesús (Bernal) te doy una pista que puede servir. Investígate por favor, si la demanda de Angélica Fuentes contra Amaury Vergara y la familia tiene que ver con esto porque él (Amaury) tiene que presentar números donde no haya ganancia y ahorita hay ganancia y si muestran mucho dinero contratando 20, 30 millones entonces va a decir (Fuentes) ‘a ver, a ver la parte de mis hijas que se están gastando’”, señaló César Huerta en ESPN.

Y agregó: “A ver investígate esto, por eso no pueden hacer contrataciones. Por supuesto. No, él es nuestro reportero. Acuérdense que un buen periodista solo necesita una pista y Jesús es muy buen periodista, entonces ahí está la pista a lo mejor por ahí va la cosa de que no quieren gastar dinero porque evidentemente que Chivas gana mucho”.

Los jugadores Veljko Paunovic podría llevarse de Chivas

Veljko Paunovic podría llegar a Chivas. (Foto: Imago7)

Tigres despidió a Robert Dante Siboldi y afirman que Veljko Paunovic podría llegar en su lugar para el Apertura 2024. Ante esto en Rebaño Pasión llevamos adelante una lista de jugadores de Chivas que podría venir a buscar: Alan Mozo, Fernando Beltrán, Yael Padilla y Roberto Alvarado.

Tala Rangel titular en México vs. Uruguay

Esta noche México enfrente a Uruguay en un amistoso previo a la Copa América 2024 de Estados Unidos. Debido a esto dieron a conocer que el Tala Rangel sería titular en la noche de hoy ante el seleccionado charrúa.

¿Alan Pulido vuelve a Chivas?

En las últimas horas surgió la información de que Alan Pulido buscaría llegar a Chivas luego de haber renovado con Sporting Kansas City. “Sería fácil negociar el fichaje de Alan con Kansas, ya que el equipo de la MLS (Major League Soccer) está en un bache deportivo y la situación sería más sencilla de gestionar“, reconoció Jesús Hernández en Diario Récord.