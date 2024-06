En las Chivas de Guadalajara no han quedado muy claras las razones por las que Fernando Hierro se fue de la dirección deportiva casi de un día para otro y aunque el español envió un mensaje de despedida, queda en evidencia que algo sucedió con el dueño Amaury Vergara.

Distintas versiones han salido a la luz sobre la partida de Fernando Hierro, quien llegó en el 2022 como parte de una reestructura en la parte deportiva tras la salida de Ricardo Peláez y los resultados se fueron dando de manera favorable con la llegada a la Gran Final en el Clausura 2023 de la mano de Velko Paunovic.

En la segunda temporada el serbio no pudo pasar de los Cuartos de Final y luego de no llegar a un acuerdo con Hiero se marchó, dando paso a Fernando Gago como el nuevo estratega, quien hizo lo impensado con 31 puntos y clasificando por tercera ocasión consecutiva, en la era del exjugador del Real Madrid, a la Liguilla.

Sin embargo, cuando todo marchaba por buen camino de cara al Torneo Apertura 2024, Hierro decidió irse a Arabia Saudita con el Al Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo y contrario a las versiones de que su salida se dio por una seductora oferta económica, el propio dirigente publicó un mensaje en sus redes sociales aclarando que el tema económico nunca ha dictado sus decisiones.

Hierro no pudo ser campeón con Chivas. (Foto: Carlos Zepeda/Jam Media)

Problema de Angélica Fuentes con Amaury pudo influir en la salida de Hierro

Fue el periodista Héctor Huerta en ESPN quien reveló que hay una demanda que pudo evitar que Hierro tuviera dinero para fichajes y esto favoreció para que se fuera de Guadalajara: “Jesús (Bernal) te doy una pista que puede servir. Investígate por favor, si la demanda de Angélica Fuentes contra Amaury Vergara y la familia tiene que ver con esto porque él (Amaury) tiene que presentar números donde no haya ganancia y ahorita hay ganancia y si muestran mucho dinero contratando 20, 30 millones entonces va a decir (Fuentes) ‘a ver, a ver la parte de mis hijas que se están gastando’”.

“A ver investígate esto, por eso no pueden hacer contrataciones. Por supuesto. No, él es nuestro reportero. Acuérdense que un buen periodista solo necesita una pista y Jesús es muy buen periodista, entonces ahí está la pista a lo mejor por ahí va la cosa de que no quieren gastar dinero porque evidentemente que Chivas gana mucho”, fue lo que explicó el comunicador en Futbol Picante, sacando a relucir una nueva hipótesis sobre la salida de Hierro.