En Chivas saben muy bien que Fernando Gago necesita un centro atacante de calidad para el Clausura 2024. Sin embargo, Pumas le estaría por robarle al Guadalajara el fichaje de Memo Martínez, pero el acuerdo está atorado por un importante motivo. ¿Nace una nueva oportunidad para Chivas?

A lo largo de todo el Apertura 2023, el equipo de Veljko Paunovic tuvo serios problemas con su nueve debido a que ninguno terminó de dar garantías. Daniel Ríos llegó para el Clausura 2023 y no fue utilizado, mientras que Ricardo Marín anotó cuatro goles, por lo que el Piojo Alvarado fue el goleador del equipo.

Debido a esto, Fernando Hierro sabe que el Chivas de Fernando Gago va a necesitar un centro atacante de calidad si quiere aspirar a ganar un campeonato. Es por esto que el Guadalajara ofreció tan solo dos millones de dólares por Memo Martínez, killer de Puebla en el pasado campeonato.

Sin embargo, el atacante de la Franja sería contratado por Pumas debido a que ofreció cuatro millones de dólares. A pesar de esto, informan que a los Universitarios tienen atorada la gestión porque no se ponen de acuerdo con el futbolista, por lo que el Guadalajara podría igualar propuesta y llegar a un acuerdo con el delantero.

Memo Martínez y Pumas no se ponen de acuerdo. (Foto: imago7)

“Las cosas entre la cúpula universitaria se han atorado en las últimas horas, y esto permite a Chivas que retome la ofensiva por Memote. La apuesta en el ataque por Martínez sigue abierta para quien pueda ponerse de acuerdo con el futbolista, pues las condiciones que puso Puebla, según las fuentes consultadas, pueden ser cubiertas tanto por Pumas como por el Rebaño Sagrado”, señaló José Maria Garrido en Claro Sport.

Fidel Ambriz se aleja de Chivas

Al igual que en el Apertura 2023, Chivas volvió a la carga de Fidel Ambriz pero esta vez para que sea su refuerzo en el Clausura 2024. Sin embargo, informan que el Guadalajara lo sondeó y que es demasiado caro. “Por lo que puedo saber, el reporte de que Chivas tiene muy adelantado el fichaje de Fidel Ambriz, no es correcto. Chivas sondeó, pero… Digamos que se sale de su presupuesto”, informó Kery Ruiz.

Gerardo Arteaga no regresa a la Liga MX

Como se sabía, tanto América como Chivas estaban detrás de Gerardo Arteaga, mexicano que milita en el Genk de Bélgica. Sin embargo, Kery Ruiz informó que no llegará a la Liga MX. “Gerardo Arteaga quiere hacer carrera en Europa, así que se complica cada vez más su llegada. No es imposible, pero es un caso similar al de César Montes. América es opción sólo si no hay ninguna otra opción de seguir en Europa”, expresó el periodista.