Chvias se última detalles para el reinicio del Apertura 2023 de la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez por la jornada cuatro. Por otra parte, de cara previo a la reanudación del campeonato, Veljko Paunovic habló de la posibilidad de que lleguen nuevos refuerzos.

A lo largo de las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que el Guadalajara vuelva a la carga en el mercado de pases. En especial en la busqueda de un centro atacante luego de que no haya llegado Alan Pulido de Sporting Kansas City.

Por otra parte, el próximo viernes Chivas enferntará a FC Juárez y previo al partido Veljko Paunovic fue consultado por la posibilidad de que llegue un nuevo jugador al mercado de pases. Debido a esto, el entrenador Rojiblanco realizó una tajante respuesta.

“Expectativas ahora mismo no tengo. Trabajo con un grupo de 30 jugadores y en esos me enfoco”, comentó ante la posible llegada un nuevo jugador. No hay que olvidarse que por el momento han llegado al primer equipo Ricardo Marín, Erick Gutiérrez y Óscar Whalley.

¿Qué es lo que sigue para Chivas en el reinicio del Apertura 2023?

Luego de la Leagues Cup 2023, Chivas regresa el próximo viernes a las 21:00 ante FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez. A su vez, el próximo martes enfrentará a Tijuana en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México.