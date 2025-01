Por la Jornada 1 del Clausura 2025, las Chivas de Guadalajara vencieron por 1-0 al Santos Laguna gracias a un gol de Roberto Alvarado. El encuentro marcó el debut de Óscar García Junyent como entrenador rojiblanco, quien se mostró conforme con lo realizado por su equipo en el comienzo de este nuevo ciclo.

La afición también rescató algunas cuestiones como el protagonismo de Chivas y la apuesta por varios jovenes como Hugo Camberos, quien destacó en su primer partido profesional. Sin embargo, y aunque reiteró su conformismo con lo hecho por sus dirigidos, García también contó qué fue lo que no le gustó.

Lo que no le gustó a Óscar García de Chivas

Consultado sobre aquello que no le habia convencido de su equipo, Óscar García fue sincero y explicó: “Quizás lo que menos me ha gustado, los últimos minutos, con diez (el rival) que no hemos sabido tener el control. Hemos hecho demasiado faltas cuando en faltas se igualan los equipos aunque tengas un jugador más”.

Chivas terminó con un jugador más

Santos Laguna terminó con diez por expulsión de Choco Lozano (Imago7)

El Rebaño Sagrado terminó con un jugador más por la expulsión del atacante lagunero, Choco Lozano, por doble amarilla sobre los minutos finales. Pese a esto, Santos Laguna se fue hacia adeltante en los minutos finales y el nerviosismo llevó a que Chivas retrasara sus líneas de manera peligrosa en un trámite que parecía prácticamente resuelto.

¿Cuántas faltas cometió Chivas?

Las palabras del estratega rojiblanco parecen confirmarse mediante las estadísticas, pues el Rebaño cometió 17 infracciones, un número bastante alto y superior a las 13 de Santos Laguna. Pero además, de ese total, casi todas (14) fueron durante la segunda mitad, señal de que Chivas pudo haber recurrido a las faltas principalmente luego de ponerse en ventaja.

Lo que sí le gustó a Óscar García de Chivas

“Lo que me gustó es que merecimos ganar. Ya dije en la rueda de prensa primera, que quería construir un equipo que se mereciera ganar. Después, ganar o no ganar, marcar de penalti, tirar al poste, puede entrar o no entrar, eso no depende muchas veces de nosotros, pero si depende de nosotros que nos merezcamos ganar. Y hoy tanto la primera como la segunda parte nos lo hemos merecido”.