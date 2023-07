La gestión de Veljko Paunovic sigue enamorando en el futbol mexicano debido a la transformación que ha gestado en el equipo de Chivas ha sido notable regresándole el protagonismo a los tapatíos e impregnándole un estilo único que está cautivando en la Liga Mx.

Durante este Apertura 2023, el Guadalajara ha demostrado un gran nivel y prueba de ello es que es el único club del futbol mexicano que presume paso perfecto tras dos jornadas, por lo que las comparaciones con la Selección Mexicana se están haciendo cada vez más recurrentes.

En una dinámica de ESPN, David Faitelson entró en debate con sus compañeros, asegurando que en el Guadalajara se está trabajando de una manera diferente y más efectiva que lo que se está realizando en Selección Mexicana, enalteciendo la labor del estratega serbio.

“Una Selección tiene posibilidad de tener a los mejores jugadores mexicanos, no así el club. Lo más importante es que Paunovic y Fernando Hierro han logrado sacar el espíritu de conjunto en este equipo. En Chivas no hay grandes individualidades, sino un equipo que sabe jugar al futbol (…) Creo en el juego de conjunto y Chivas lo ha logrado, Paunovic ha logrado sacar el máximo de los futbolistas, caso que no ha sucedido en la Selección”, declaró el comunicador.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Necaxa?

El Guadalajara adelantará su compromiso de la jornada 3 del Apertura 2023 contra el conjunto hidrocálido para disputarlo el próximo jueves 13 de julio en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.