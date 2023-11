La novela sobre la renovación de Veljko Paunovic como entrenador de Chivas para el Clausura 2024 estaría por llegar a su fin en donde el estratega serbio estaría a punto de consumar su permanencia en el conjunto de la Perla de Occidente, pero estampará su firma hasta que concluya el Apertura 2023.

La permanencia del estratega serbio ha sido motivo de polémica en los días recientes en el entorno de la institución tapatía debido a que el timonel decidió no responder de inmediato; sin embargo, ya habría un acuerdo de palabra entre el estratega y la cúpula rojiblanca.

Es por eso que el comunicador de ESPN, Ernaldo Mortiz, aseguró que el entrenador europeo desea permanecer en el Guadalajara, pero que no quiere ningún tipo de distracciones, por lo que quiere arreglar su nuevo contrato hasta que termine la participación rojiblanca en el Apertura 2023.

“Sí le interesa, pero ha pedido que se mantenga este tema hasta que termine la participación de Chivas en el Apertura 2023 (…) Fue claro desde la polémica de si se iba al futbol de España: ‘me quiero quedar y me van a tener hasta que no me quiera la directiva’.

“Por esa confianza que hay de querer seguir y creer que su trabajo le ha brindado la posibilidad de mantenerse en el cargo, le ha pedido a la directiva tranquilidad y que lo platican una vez que concluya este torneo. No quiere distracciones. La disposición de la directiva está y está también la disposición del técnico serbio”, explicó el comunicador.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.

¿Cuáles son los aspectos a revisar antes de la renovación?

Pese al deseo de renovar de Paunovic, el estratega no estaría conforme con la manera en la que la directiva se involucra en el manejo de su plantel, por lo que se revisará esa situación con la cúpula rojiblanca.