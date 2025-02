Chivas de Guadalajara no pudo rescatar ningún punto de su visita al Estadio Nemesio Diez, donde Toluca lo venció por 2 a 1. En la conferencia de prensa pospartido, Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojo, se mostró contento con el resultado, pero le exigió más a sus jugadores.

“Esperemos cerrar antes los partidos y no sufrir tanto. Tuvimos oportunidades muy claras para aniquilar el partido y terminamos sufriendo”, manifestó el argentino, dejando en claro que quiere que su equipo siga mejorando. Las declaraciones del Turco contrastaron con la opinión del cuerpo técnico de Óscar García Junyent.

El entrenador español cumplió la tercera y última fecha de suspensión que se le había impuesto por su accionar en el partido ante León. Fue por eso que en la conferencia de prensa también estuvo Manel Ruano, asistente técnico que lo reemplazó estas últimas 3 jornadas.

La opinión del cuerpo técnico de Chivas se centró en el arbitraje

Más allá de que es cierto que Chivas no merecía perder ante Toluca (el empate se ajustaba bien al resultado), las explicaciones de Manel Ruano en conferencia, en representación de Óscar García Junyent, se centraron en el arbitraje. A diferencia de Mohamed, al cuerpo técnico español le faltó autocrítica.

“En el segundo tiempo hemos merecido ganar. Hay que seguir trabajando con esa imagen, que nos ayudará en los partidos tanto en casa como de visita”, expresó Ruano. El cuerpo técnico, en cambio de exigir más, destacó parte de lo hecho por el equipo.

Luego, se centró en lo hecho por el arbitraje, que marcó el partido con el gol anulado a Alan Pulido, pero dejando de lado que el equipo no es regular: “Las líneas que le tiran a Chivas no podemos valorar lo rectas o no que están. No es la primera vez que nos pasa esta temporada“.