Chivas se prepara para enfrentar a Tijuana luego de haber dejado una pálida imagen contra Toluca en el Estadio Akron por la jornada uno del Apertura 2024 de la Liga MX. Chicharito Hernández fue el principal criticado por la afición rojiblanca, por lo que Sergio Dipp, polémico periodista de ESPN, salió en defensa de su amigo.

En la primera mitad el ídolo del Rebaño Sagrado tuvo la jugada más clara del partido y con tiempo para definir debajo de la portería. Sin embargo, su tiro salió a un costado mientras Tiago Volpi se quedaba clavado en la línea de meta.

En la segunda parte fue reemplazado por Ricardo Marín y el abucheo bajó por las gradas del Estadio Akron. Esto fue y sigue siendo noticia en el Rebaño Sagrado, por lo que Sergio Dipp trató de malagradecidos a los aficionados que comenzaron a gritar en contra de Javier Hernández.

“Que haya sido un mal partido para sus estándares, para su historia goleadora, no coincido con los abucheos en jornada. A mi no me gusta. Son unos malagradecidos y de poca memoria los chivahermanos. Por supuesto (ahora les pego), porque son malagradecidos de poca, corta y mala memoria”, expresó en Cronómetro.

Afición de Chivas abucheó a Chicharito Hernández. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Lo que sí hablo de exigencia es Los campeones de goleadores del torneo anterior, Rondón, Cambindo y Antuna, ocho goles. Entonces no digan Chicharo doble dígito. Los campeones goleadores fueron ocho. Que se acerque a los ochos. Se va a acercar y no va a fallar en todos los partidos”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Tijuana?

Como se sabe Chivas volverá a ver acción este viernes cuando visite a Tijuana por la jornada dos del Apertura 2024 en el Estadio Caliente. El juego se podrá seguir en Caliente TV desde las 21:00 del Centro de México.