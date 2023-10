Una de las polémicas recurrentes en Chivas desde hace varias semanas ha sido la tensa relación que existió entre Víctor Guzmán y Veljko Paunovic, en donde se suscitar diversas teorías de conspiración; sin embargo, el Pocho reveló cómo considera que debe ser la relación entre entrenadores y jugadores.

En una entrevista otorgada a la Liga Mx, el capitán del Guadalajara considera que es necesaria la comunión entre cuerpo técnico y futbolistas para poder llevar a cabo de la mejor manera las ideas en beneficio de la institución.

“Tienen que ir de la mano, jugadores con cuerpo técnico. Hemos visto jugadores muy buenos, no solo de Chivas sino mundialmente, que no consiguen cosas importantes y otros entrenadores que han sido top y llegan a un equipo donde no hacen click, entonces no funciona.

“Ha sido un papel muy importante lo que ha generado. Cuando das de una parte y el receptor, que somos nosotros, lo llevamos de la mejor manera empiezan a haber resultados, mantenerse entre los primeros cuatro, nos dio para llegar a una Final y estar a medio tiempo de levantar ese título. Todo va de la mano siempre y cuando jalemos para el mismo lado”, declaró el Pocho.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas del Apertura 2023?

El compromiso entre el Guadalajara y los Zorros que dividen a Jalisco se disputará el próximo sábado 7 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.