Para Adolfo Bautista enfrentar al Atlas visitado los colores de las Chivas de Guadalajara no tenía mayor significado, pues siempre consideró al vecino como un equipo chico que ni siquiera ameritaba festejarle un gol cuando tuviera la oportunidad de anotar y lo demostró con hechos en el 2005, pero decidió ni siquiera sonreír en el momento en que todo el Estadio Jalisco parecía manicomio.

El Bofo siempre fue un futbolista polémico, sobretodo cuando defendió la camiseta del Rebaño Sagrado, porque su sinceridad lo llevó a genera malestar en aficiones y jugadores rivales, sin embargo fue congruente con su sentimiento sobre los Rojinegros, dejando claro para desde su punto de vista el único y verdadero Clásico es contra el América que hace un par de semanas se impuso en el Estadio Akron 4-2.

“Contra Atlas no los festejaba (los goles), pero con América sí se vivía intensamente. Lo más importante es que lo disfrute el jugador, porque son pocos los Clásicos que podrán llegar a jugar, porque no los tienen asegurados por 5 o 6 años. A lo mejor pueden jugar 1 o 2 Clásicos, pero que los jueguen con esa intensidad y que los ganen. Lo he dicho, (Atlas) es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante, y festejarles un gol, no se me hacía atractivo”, relató el Bofo en entrevista para Mediotiempo.

El día que Bofo Bautista no celebró su gol al Atlas

Fue en el Clausura 2005 cuando el Bofo la marcó a los zorros en un partido que terminó favorable a Guadalajara 3-2 y en lugar de acercarse a la tribuna para festejar, simplemente se quedó parado mientras todos los jugadores rojiblancos fueron a abrazarlo, pero esa fue la muestra de lo que sentía por Atlas, incluso esta actitud le valió que el árbitro Marco Antonio Rodríguez lo amonestara.

“Hay tipos de jugadores, a los que insultan y se van para abajo, pero yo era un tipo de jugador que me gustaba que la afición me estuviera gritando, para decirles: ‘Mira, ahorita te voy a demostrar dentro de la cancha cómo se hace’; y hacer unas jugadas o meter gol y callar a la gente. Con respeto: ‘Me estás grite y grite, sin importar, y ahí está ese gol… ¿Te gustó?’. Así los callaba, pero no llegar más allá como insultarlos, golpearlos o aventarles algo, no. Pero es parte del futbol”, abundó Bautista.

